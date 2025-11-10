Horóscopo: la IA detalló qué signos serán los más y los menos afortunados en noviembre

La astrología continúa siendo una de las herramientas más consultadas para conocer las energías disponibles mes a mes. Sin embargo, en los últimos tiempos la tecnología se ha sumado a esta tendencia. En esta oportunidad, la Inteligencia artificial utilizó información astrológica y análisis predictivos para determinar cuáles serán los signos zodiacales con más suerte —y cuáles deberán enfrentar mayores desafíos— durante noviembre de 2025.