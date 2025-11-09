Horóscopo: los signos del zodíaco que son muy resentidos

No olvidan cuando alguien les falla.

Guardan silencio, pero toman distancia en el momento justo.

Prefieren demostrar con hechos lo que sienten.

Aunque pueden parecer indiferentes, los capricornianos procesan cada detalle y rara vez vuelven a abrir la puerta a quien los decepcionó.

Tauro: enojo persistente y apego al pasado

Tauro combina terquedad con un fuerte apego a lo vivido. Cuando se siente herido, le resulta casi imposible soltar lo que ocurrió.

Se aferran al pasado.

Evitan reconciliaciones rápidas.

Prefieren cortar vínculos antes que perdonar.

El horóscopo señala que Tauro necesita tiempo y estabilidad para volver a confiar, y esa lentitud emocional lo convierte en uno de los signos más rencorosos del zodíaco.