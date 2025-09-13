Horóscopo: los cuatro signos que son los más intolerantes del zodíaco

Escorpio: la intensidad emocional marca cada aspecto de su vida. Son desconfiados por naturaleza y cuestionan las intenciones de los demás, lo que complica cualquier conversación. Su emocionalidad extrema hace que las discusiones se tornen más pasionales que racionales.

Capricornio: su pragmatismo y rigidez los convierte en los más intransigentes de la tierra. Cuando creen tener la razón, se aferran a su postura con firmeza y rechazan ideas nuevas. En el diálogo, pueden mostrarse dominantes y poco dispuestos a ceder.