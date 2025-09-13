Una camioneta chocó un auto estacionado en Villa Crespo y dos personas quedaron heridas

El conductor del Vento contó a C5N: “Me chocaron el auto, el auto estaba estacionado. Me desperté con la frenada y con la piña que le dieron a mi auto. Me levanté y estaban los dos autos contra el paredón. Para mí estaba alcoholizado”.

Luego agregó: “Se hizo presente la familia. Me quisieron decir que estaba todo bien, pero no estaba todo bien. Pero para que no se arme quilombo. No tenían seguro. Me dijeron que me lo iban a arreglar El Vento lo uso para todo. Lo compré hace un tiempo y ni siquiera puedo viajar con el auto. Vivo para ese auto. Lo material es lo de menos. Me molesta porque laburo todo el día”.

Cuál es límite de alcohol en sangre y las sanciones



Un control de alcoholemia es una verificación policial para medir el nivel de alcohol en la sangre de un conductor, generalmente a través de un alcoholemia que detecta alcohol en el aire espirado. Si el conductor no cumple con los límites permitidos (que varían según la jurisdicción, pero en CABA es de 0,5 g/l para particulares y 0,0 g/l para profesionales), se aplican sanciones como multas, inhabilitación de la licencia y remisión del vehículo. Negarse a realizar el test también es una infracción que conlleva la remisión del vehículo. ¿Cómo funciona el control?

1. Verificación inicial: Los agentes de tránsito solicitan la documentación del vehículo y del conductor.

Los agentes de tránsito solicitan la documentación del vehículo y del conductor. 2. Detección de alcohol: Se realiza un test preliminar con un equipo tipo alómetro para detectar la presencia de alcohol en el aire.

Se realiza un test preliminar con un equipo tipo alómetro para detectar la presencia de alcohol en el aire. 3. Medición con alcoholímetro:Si el primer test da positivo, se procede a realizar un análisis con un alcoholímetro calibrado para medir el dosaje exacto de alcohol en sangre.

Límites y Sanciones (ejemplo en CABA, Argentina)

Vehículos particulares: 0,5 g/l.

0,5 g/l. Motos: 0,2 g/l.

0,2 g/l. Principiantes y conductores profesionales (taxis, colectivos): 0,0 g/l.

Penalidades: