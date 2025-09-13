Turismo en Brasil: las dos playas tranquilas ideales para conocer
Estas sitios, además, ofrecen una gran conexión con la naturaleza, creando paisajes atrapantes y únicos en todo el mundo. Los detalles en la nota.
Brasil es uno de los países de Sudamérica más elegidos por los turistas durante el último tiempo. En la actualidad, no solo se destaca por sus atractivos sitios que presenta, sino que también por la calidez con la que recibe a cada visitante y los precios accesibles para el bolsillo. Este combo hace que sea un sitio ideal para conocer en cualquier momento del año.
Compuesta por 26 estados, en el territorio brasilero destacan ciudades como Río de Janeiro, Búzios o Florianópolis, aunque también existen sitios desconocidos que se vuelvan el favorito de los visitantes por sus playas paradisiacas y su conexión única con la naturaleza. Arraial do Cabo y la Península de Maraú son un claro ejemplo.
Qué se puede hacer en Arraial do Cabo
Fuera de la temporada alta, Arraial do Cabo, situada en la Región de los Lagos, se presenta como una opción ideal para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. Esta ciudad costera, con apenas ocho metros de altitud, combina la vida de un pintoresco pueblo pesquero con paisajes naturales.
Este destino es perfecto para los amantes del mar: sus aguas cristalinas y arenas suaves se mezclan con el bosque atlántico, las dunas y las lagunas cercanas. Además, la ciudad se encuentra en una península, lo que permite que, desde el centro, los visitantes puedan acceder fácilmente a varias playas a metros del océano.
Entre las playas más destacadas se encuentran Las Prainhas, Praia dos Anjos, Brava, Farol (en Isla do Farol), Forno, Grande, Prainha, Pontal, Graçainha y Praia de Monte Alto, cada una con su propio encanto y un entorno que invita a relajarse, disfrutar del sol y contemplar los paisajes costeros acompañado por la familia.
Qué se puede hacer en la Península de Maraú
La Península de Maraú, en Bahía, es famosa por sus playas vírgenes y sus 40 kilómetros de costa tranquila. Taipu de Fora destaca por su oleaje suave, mientras que Algodões y Saquaíra ofrecen piscinas naturales ideales para el baño. Por otro lado, Cassange atrapa con un lago de agua dulce junto al mar.
Este atrapante espacio de Brasil se encuentra a 240 kilómetros de Salvador y a 127 del aeropuerto de Ilhéus, lo que facilita el acceso vía aérea. Entre las playas más conocidas están Taipu de Fora, Praia de Algodões, Ponta do Mutá y la ribera del Río Carapitangui.
