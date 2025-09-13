Turismo en Brasil: las dos playas tranquilas ideales para conocer

Entre las playas más destacadas se encuentran Las Prainhas, Praia dos Anjos, Brava, Farol (en Isla do Farol), Forno, Grande, Prainha, Pontal, Graçainha y Praia de Monte Alto, cada una con su propio encanto y un entorno que invita a relajarse, disfrutar del sol y contemplar los paisajes costeros acompañado por la familia.

Qué se puede hacer en la Península de Maraú

La Península de Maraú, en Bahía, es famosa por sus playas vírgenes y sus 40 kilómetros de costa tranquila. Taipu de Fora destaca por su oleaje suave, mientras que Algodões y Saquaíra ofrecen piscinas naturales ideales para el baño. Por otro lado, Cassange atrapa con un lago de agua dulce junto al mar.

Este atrapante espacio de Brasil se encuentra a 240 kilómetros de Salvador y a 127 del aeropuerto de Ilhéus, lo que facilita el acceso vía aérea. Entre las playas más conocidas están Taipu de Fora, Praia de Algodões, Ponta do Mutá y la ribera del Río Carapitangui.