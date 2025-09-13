Qué reveló una testigo del brutal accidente de Thiago Medina en Moreno

Hasta el momento, no trascendieron videos ni imágenes del momento. De hecho, la familia de Thiago tuvo que salir a desmentir la circulación de una foto que mostraba cómo había quedado la supuesta moto del joven tras el choque. La encargada de desmentir esto fue Camilota, hermano de Medina, muy conocida por haber participado en Cuestión de Peso.

Cómo evoluciona Thiago tras la operación

En las últimas horas fue operado de urgencia y se encuentra en terapia intensiva "completamente sedado", informó Daniela Celis, expareja del joven.

Daniela Celis, compartió una actualización del parte médico de Thiago Medina en una historia de Instagram, donde expresó que "en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva".

Pestañela contó que Thiago "presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo". Por el momento, la familia continúa esperando el "parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora".

Daniela cerró el mensaje con "apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida, gracias".

