Catarata de posteos castrenses de Victoria Villarruel: qué publicó
La Vicepresidenta sorprendió este sábado con una tríada de efemérides castrenses en redes.
La vicepresidenta Victoria Villarruel, alejada de La Libertad Avanza (LLA) en medio de una interna feroz, siempre es noticia cuando hace algún movimiento en redes. El pasado jueves reapareció con un posteo que bien podría interpretarse de diferentes formas y que llega tras la noticia de la condena a Jair Bolsonaro en Brasil.
En este marco de esta condena, la vicepresidenta escribió un tuit en donde no mencionó al ultraderechista brasileño, y que puede tener varias interpretaciones, teniendo en cuenta que la exmandataria Cristina Kirchner se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria y mientras Milei es investigado por la megaestafa $LIBRA y su hermana, Karina Milei, se encuentra en medio del escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
"Resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos", escribió Villarruel sin mayor contexto.
Éste sábado volvió a la carga. No publicó uno sino tres mensajes. Primero celebró el "Día del Arma de Infantería": "Hoy saludo a quienes visten con orgullo el uniforme, a los que custodian nuestro suelo en cada rincón de la Argentina y a los que entregaron su vida con honor", expresó.
Luego , conmemoró el Combate de San Antonio de Iraola ocurrido 1855. Donde se enfrentaron Guardias Nacionales al mando del Cmdte. Cnel. Nicanor Otamendi, y la caballería del Cacique Yanquetruz. El combate fue el 13 de septiembre, sin embargo la imagen que subió la vicepresidenta dice 4 de septiembre.
Por último, también rememoró a "los héroes del accidente aéreo del OV-1D Mohawk AE-024, ocurrido el 13 de septiembre de 2006 en Villa de Mayo, partido de Malvinas Argentinas. El capitán Gonzalo Francisco “Yarará” De la Cruz y el sargento Roberto Antonio Quesada, en vez de eyectarse y salvarse, decidieron evitar que la aeronave cayera en una zona poblada, perdiendo ellos la vida".
