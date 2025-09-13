Catarata de posteos castrenses de Victoria Villarruel: qué publicó

Luego , conmemoró el Combate de San Antonio de Iraola ocurrido 1855. Donde se enfrentaron Guardias Nacionales al mando del Cmdte. Cnel. Nicanor Otamendi, y la caballería del Cacique Yanquetruz. El combate fue el 13 de septiembre, sin embargo la imagen que subió la vicepresidenta dice 4 de septiembre.

Un día como hoy, en 1855, un grupo de valientes soldados argentinos, entre ellos, el comandante Nicanor Otamendi, lucharon heroicamente en el Combate de San Antonio de Iraola, durante las expediciones militares previas a la Conquista del Desierto.



Allí murieron Otamendi, el… pic.twitter.com/YrxiZBlWan — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) September 13, 2025

Por último, también rememoró a "los héroes del accidente aéreo del OV-1D Mohawk AE-024, ocurrido el 13 de septiembre de 2006 en Villa de Mayo, partido de Malvinas Argentinas. El capitán Gonzalo Francisco “Yarará” De la Cruz y el sargento Roberto Antonio Quesada, en vez de eyectarse y salvarse, decidieron evitar que la aeronave cayera en una zona poblada, perdiendo ellos la vida".