Horóscopo: los signos del zodíaco que se caracterizan por ser los menos sociables

Aunque son sociables en situaciones profesionales, prefieren mantener su vida personal en privado.

Virgo

Los virginianos, nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre, también son conocidos por su naturaleza reservada y analítica. Este signo de Tierra tiende a ser extremadamente crítico consigo mismo y con los demás, lo que a veces puede dificultar la formación de lazos sociales profundos.

"Virgo tiene una mente meticulosa y prefiere la compañía de pocos amigos cercanos en lugar de grandes grupos,” explica un especialista en signos zodiacales. Su enfoque en los detalles y la perfección a menudo los hace parecer distantes o exigentes en las interacciones sociales.