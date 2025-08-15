Horóscopo semanal del lunes 18 al domingo 24 de agosto: qué dicen las predicciones

Esta semana te sentirás con mucha energía para tomar la iniciativa. Es un buen momento para organizar tus ideas y proyectos, especialmente en grupo. La comunicación será tu mejor herramienta para resolver conflictos y avanzar. Sin embargo, sé precavido con las intrigas y el exceso de confianza.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

La estabilidad será tu foco. Podrás fortalecer tus relaciones personales y profesionales, pero no te confíes de consejos de gente que no te conoce. La comunicación clara será tu aliada. En lo económico, se vienen oportunidades inesperadas para mejorar tus finanzas. Confía en tu intuición, pero no te dejes llevar por la impulsividad.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu mente estará inquieta y curiosa, ideal para aprender cosas nuevas y hacer conexiones. Con Mercurio en Leo, tus ideas serán bien recibidas y podrás resolver problemas laborales con rapidez. No te dejes llevar por el mal carácter, sé más cauteloso con lo que dices para no generar problemas.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Es una semana para la reflexión y la introspección. Conectar con tus emociones y tu intuición te ayudará a tomar decisiones importantes. En lo familiar, podría haber noticias que te alegren. Es un buen momento para renovar ideas y proyectos del pasado, dándoles un nuevo enfoque.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Mercurio en tu signo te da un magnetismo especial. Tendrás la oportunidad de retomar actividades personales que habías dejado de lado. Tus palabras tendrán peso, lo que te atraerá propuestas. Es una semana para brillar y liderar con confianza, pero escucha a los demás para no frustrarte.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

La productividad y la organización serán tu fuerte. Es una semana ideal para resolver trámites, papeles y proyectos pendientes. La intuición se unirá a la estrategia para ayudarte a tomar decisiones sólidas en el ámbito profesional. Tienes que pisar fuerte en tus proyectos financieros.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Busca la paz y el equilibrio. Con Mercurio en Leo, pueden surgir conflictos innecesarios, por lo que es importante que evites discusiones. Es un momento para poner límites a los demás y priorizar tus deseos. No te dejes llevar por el optimismo excesivo y toma el control de las situaciones.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Tendrás la determinación para concretar proyectos. Es una semana para enfrentar miedos en tus relaciones y tener conversaciones difíciles para sanar el pasado. Es un momento intenso, pero te traerá oportunidades de crecimiento. Tené cuidado con los fraudes o las estafas.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

La aventura te llama. Es una semana de felicidad y viajes, pero también de mucho trabajo. Con Mercurio en Leo, se activa tu vida profesional. Podría reaparecer una oportunidad que cambia tu vida. Es importante que te alejes de personas que te dañan y sanes los vínculos del pasado.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Esta semana se abrirán nuevas puertas de abundancia. Es un momento ideal para enfocarte en el trabajo y los estudios. Recibirás un dinero que te debían. Deberás ser más reservado y no presumir tanto para evitar envidias. Es una semana para la serenidad y la madurez.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Todo parecía imposible, pero encontrarás la manera de darlo vuelta. La comunicación será clave para nuevas alianzas y para ser honesto contigo mismo. Podrías sorprender a todos con tus ideas. Es un buen momento para romper con lo que no te sirve y avanzar.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Tu intuición estará muy desarrollada. Conecta con tu mundo interior para planificar tus metas a largo plazo. En lo laboral, un gesto amable puede abrirte puertas inesperadas. Sin embargo, evita los celos y los despistes para que todo fluya.