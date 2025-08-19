Feriado a la vista: confirman el fin de semana largo para el 22 de agosto

Los motivos del feriado del 22 de agosto

El municipio de Adolfo González Chaves conmemorará el 108° aniversario de su fundación. El partido lleva el nombre de Adolfo Gregorio Gonzales Chaves, quien fue vicegobernador de Buenos Aires en 1881. Las tierras que hoy forman la ciudad fueron donadas por Gonzalez Chaves en 1886 para instalar la estación del Ferrocarril del Sud. Lamentablemente, el político falleció al año siguiente y no pudo presenciar la creación del partido.