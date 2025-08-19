Feriado a la vista: confirman el fin de semana largo para el 22 de agosto
Un partido del interior de 12.000 habitantes celebra su feriado en su aniversario fundacional con festejos y una feria para toda la familia.
Se confirmó que el viernes 22 de agosto será feriado, generando un fin de semana largo que permitirá a los argentinos descansar, disfrutar de tiempo en familia, salir de la rutina o incluso planificar una pequeña escapada a destinos cercanos.
Estos días también suelen aprovecharse para participar de actividades culturales, recorrer ferias locales o aprovechar promociones especiales en comercios y espacios turísticos. En este contexto, un partido del interior de Buenos Aires de apenas 12.000 habitantes celebrará su aniversario fundacional, con festejos en la ciudad y una feria que ofrecerá espectáculos culturales, juegos recreativos y puestos gastronómicos.
Todas las actividades están pensadas para que la familia pueda participar, compartir y disfrutar de un ambiente festivo y seguro, convirtiendo este fin de semana largo en una oportunidad para conocer la historia y las tradiciones del lugar.
Los motivos del feriado del 22 de agosto
El municipio de Adolfo González Chaves conmemorará el 108° aniversario de su fundación. El partido lleva el nombre de Adolfo Gregorio Gonzales Chaves, quien fue vicegobernador de Buenos Aires en 1881. Las tierras que hoy forman la ciudad fueron donadas por Gonzalez Chaves en 1886 para instalar la estación del Ferrocarril del Sud. Lamentablemente, el político falleció al año siguiente y no pudo presenciar la creación del partido.
La Ley 3632, publicada en el Boletín Oficial de Buenos Aires, estableció el 22 de agosto de 1916 la creación del partido de González Chaves, delimitado por las ciudades de Necochea y Tres Arroyos.
Calendario de feriados 2025
Según el calendario de feriados 2025, el próximo feriado será el 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que se trasladará al viernes 15 como día no laborable.
Feriados inamovibles:
- Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables:
- Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
- Domingo 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Feriados con fines turísticos:
- Viernes 15 de agosto
- Viernes 21 de noviembre
