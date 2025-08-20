Escándalo total: Gime Accardi le fue infiel a Nico Vázquez y aseguran que lo acusó de "venderla" a la prensa

Gimena Accardi infidelidad nico vazquez

Además, agregó que la actriz se mostró muy decepcionada porque fue el propio Vázquez quien habría dado la información a los medios:

“Y yo no tengo idea cómo fue que Nicolás blanquea esto a Ángel. Si fue Ángel el que lo llamó o fue él el que decide exponer esto, pero Gimena está decepcionada con Nico por haberlo blanqueado a la prensa”.

El llamado furioso de Accardi

Gimena Accardi Nicolas Vazquez infidelidad

Etchegoyen fue más allá y aseguró que, tras la emisión de LAM, Gimena reaccionó de manera explosiva: “Lo que me dicen a mí de muy buena fuente es que a Gimena le empezaron a mandar lo que Ángel dijo en LAM y enseguida lo llamó a Nicolás reprochándole por esto y le preguntó: ‘¿qué carajo hiciste?’”.

Para el periodista, si bien la actriz reconocería su error en la relación, también considera que la decisión de Vázquez de “blanquear” la situación no habría tenido como fin protegerla:.

“Obviamente que la que se equivocó es ella, pero también es cierto que si la intención de Nico era cuidarla es raro porque blanquea este secreto doloroso”, cerró el conductor.