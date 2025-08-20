Escándalo total: Gime Accardi le fue infiel a Nico Vázquez y aseguran que lo acusó de "venderla" a la prensa
La revelación de Gime Accardi sobre su engaño a Nico Vázquez está escalando de manera impensada. ¿Cómo seguirá?
El escándalo que sacude al mundo del espectáculo vernáculo tiene como protagonistas a Gime Accardi y Nico Vázquez, quienes atravesaron una separación en silencio hasta que estalló la bomba: la actriz le fue infiel a su pareja de años.
El tema salió a la luz en LAM (América TV), pero en las últimas horas fue Juan Etchegoyen quien dio a conocer información exclusiva sobre cómo fueron los momentos previos a que todo se conociera públicamente.
“Quiero contarles cómo fueron las últimas horas de Gimena y Nico antes que se sepa públicamente la infidelidad porque hoy escuché muchas cosas que no son ciertas y otras que dudo mucho por la data que tengo en mi poder”, comenzó relatando Etchegoyen.
El enojo de Gimena Accardi con Nicolás Vázquez
Según Etchegoyen, si bien Gimena había hablado públicamente en buenos términos sobre Vázquez durante su participación en Olga, puertas adentro la situación era distinta:
“Lo que a mí me dicen del círculo íntimo de él es que Gimena habló bien de Nico en Olga, pero la realidad es que está bastante caliente porque él es el que filtra la infidelidad cuando ya habían pasado varios días de la separación”, sostuvo.
Además, agregó que la actriz se mostró muy decepcionada porque fue el propio Vázquez quien habría dado la información a los medios:
“Y yo no tengo idea cómo fue que Nicolás blanquea esto a Ángel. Si fue Ángel el que lo llamó o fue él el que decide exponer esto, pero Gimena está decepcionada con Nico por haberlo blanqueado a la prensa”.
El llamado furioso de Accardi
Etchegoyen fue más allá y aseguró que, tras la emisión de LAM, Gimena reaccionó de manera explosiva: “Lo que me dicen a mí de muy buena fuente es que a Gimena le empezaron a mandar lo que Ángel dijo en LAM y enseguida lo llamó a Nicolás reprochándole por esto y le preguntó: ‘¿qué carajo hiciste?’”.
Para el periodista, si bien la actriz reconocería su error en la relación, también considera que la decisión de Vázquez de “blanquear” la situación no habría tenido como fin protegerla:.
“Obviamente que la que se equivocó es ella, pero también es cierto que si la intención de Nico era cuidarla es raro porque blanquea este secreto doloroso”, cerró el conductor.
