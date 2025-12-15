Horóscopo: los signos del zodíaco que se van a enamorar inesperadamente el año próximo

Otro de los signos del zodíaco que vivirá una sorpresa amorosa será Géminis. El inicio del año llegará con una energía expansiva que potenciará su carisma natural y su capacidad de comunicación. La astrología indica que una charla casual podría convertirse en algo mucho más profundo. Para el horóscopo, lo que atrapará a Géminis no será solo lo físico, sino la conexión mental, el humor y la frescura de alguien que aparecerá de manera inesperada en su camino.