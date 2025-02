Horóscopo: los signos que son considerados los más egoístas

Si bien la astrología es solo una parte de la personalidad de una persona, muchos creen que estos tres signos tienden a ser más centrados en sí mismos y a veces pueden mostrar una actitud que puede parecer egocéntrica. No es que estos signos no se preocupen por los demás, sino que están tan enfocados en sus propios logros que no dudan en anteponer sus deseos a las necesidades ajenas.