Paro bancario nacional: cómo funcionan los bancos este lunes
El gremio llamó a un paro bancario tras el anuncio oficial de cerrar 12 de estas dependencias, que pone en peligro varios puestos de trabajo.
Tal como fue anticipado días atrás, la Asociación Bancaria ratificó un paro bancario nacional de 24 horas para este lunes 27 de abril, una medida de fuerza que afectará exclusivamente a los tesoros regionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en todo el país.
El conflicto surge tras el anuncio oficial de cerrar 12 de estas dependencias, lo que pone en riesgo directo unos 32 puestos de trabajo.
Aunque las sucursales bancarias abrirán sus puertas en el horario habitual, la protesta en los 21 centros donde se concentra la logística del efectivo podría generar complicaciones en la disponibilidad de billetes.
Desde el sindicato liderado por Sergio Palazzo advirtieron que esta es solo la primera etapa del plan de lucha. "De no obtener respuestas satisfactorias, se profundizará el plan de acción con medidas de fuerza en todas las entidades oficiales y privadas que alberguen estos tesoros regionales", adelantaron a través de un comunicado.
La exigencia gremial se centra en la estabilidad laboral y el rechazo rotundo al desmantelamiento de los nodos logísticos del Banco Central.
Cómo impactará el paro bancario nacional de este lunes
Al interrumpirse el traslado y abastecimiento de dinero desde el ente rector hacia las entidades comerciales, el sistema financiero podría enfrentar cuellos de botella.
-
Atención al público: Será normal en las cajas y plataformas comerciales.
Cajeros automáticos: Podrían registrarse faltantes de efectivo, ya que no habrá reposición en las áreas afectadas por la medida de fuerza.
Operaciones digitales: El Home Banking, las transferencias y las billeteras virtuales funcionarán sin inconvenientes.
Recomendaciones para los usuarios
Ante la posibilidad de una menor disponibilidad de billetes por ventanilla o cajero, se sugiere a los clientes:
-
Priorizar medios electrónicos: Utilizar tarjetas de débito, crédito o pagos con QR para las compras diarias.
Retiro en comercios: Acudir a puntos de extracción alternativos (supermercados, farmacias o estaciones de servicio) que permiten retirar efectivo con la compra mínima, presentando DNI.
Adelantar gestiones: En la medida de lo posible, realizar extracciones de dinero antes del inicio de la jornada del lunes para evitar demoras.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario