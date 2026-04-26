Paro bancario nacional: cómo funcionan los bancos este lunes

La exigencia gremial se centra en la estabilidad laboral y el rechazo rotundo al desmantelamiento de los nodos logísticos del Banco Central.

Cómo impactará el paro bancario nacional de este lunes

Al interrumpirse el traslado y abastecimiento de dinero desde el ente rector hacia las entidades comerciales, el sistema financiero podría enfrentar cuellos de botella.

Atención al público: Será normal en las cajas y plataformas comerciales.

Cajeros automáticos: Podrían registrarse faltantes de efectivo , ya que no habrá reposición en las áreas afectadas por la medida de fuerza.

Operaciones digitales: El Home Banking, las transferencias y las billeteras virtuales funcionarán sin inconvenientes.

Recomendaciones para los usuarios

Ante la posibilidad de una menor disponibilidad de billetes por ventanilla o cajero, se sugiere a los clientes: