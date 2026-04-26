A qué hora es la pelea Flor Vigna vs. Alana Flores en Supernova Génesis 2026

¿Cómo y dónde ver Supernova Génesis 2026 con Flor Vigna?

El evento se transmitirá en vivo y en directo de forma exclusiva a través de Netflix. La plataforma de streaming será la única señal oficial para seguir las cuatro peleas principales que integran esta cartelera de lujo.

Horarios y cronograma

La transmisión oficial comenzará a las 19:00 horas (Tiempo del centro de México). Para los fanáticos en el Cono Sur, el horario clave es el siguiente:

Flor Vigna vs. Alana Flores: La pelea de la artista argentina está prevista para las 22:00 horas de Argentina.

Cartelera Principal: las 4 peleas de la noche

Además del choque entre Vigna y Flores, la velada en la Arena CDMX contará con enfrentamientos de alto impacto y shows musicales en vivo: