A qué hora es la pelea Flor Vigna vs. Alana Flores en Supernova Génesis 2026
La influencer participa este domingo de una pelea de boxeo amateur en un evento en México. Será su tercera vez arriba de un ring.
El mundo del boxeo de influencers tiene este domingo una cita imperdible en la Arena Ciudad de México con la celebración de Supernova Génesis 2026, con el combate estelar entre la argentina Flor Vigna y la mexicana Alana Flores que promete paralizar las redes sociales y marcar un hito en el cruce de talentos internacionales.
Con una combinación de deporte, música y el despliegue técnico que garantiza una sede de clase mundial, Supernova Génesis 2026 se perfila como el evento de entretenimiento más importante de este domingo.
La presencia de Flor Vigna garantiza protagonismo argentino. No es la primera vez que la cantante y bailarina se sube a un ring, ya que ostenta el récord de dos victorias en sus dos participaciones en Párense de Manos, el evento que organiza anualmente Luquitas Rodríguez.
En su última presentación, hace escasos meses, la ex Combate venció por puntos nada menos que a su eterna "rival" Mica Viciconte.
¿Cómo y dónde ver Supernova Génesis 2026 con Flor Vigna?
El evento se transmitirá en vivo y en directo de forma exclusiva a través de Netflix. La plataforma de streaming será la única señal oficial para seguir las cuatro peleas principales que integran esta cartelera de lujo.
Horarios y cronograma
La transmisión oficial comenzará a las 19:00 horas (Tiempo del centro de México). Para los fanáticos en el Cono Sur, el horario clave es el siguiente:
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Flor Vigna vs. Alana Flores: La pelea de la artista argentina está prevista para las 22:00 horas de Argentina.
Cartelera Principal: las 4 peleas de la noche
Además del choque entre Vigna y Flores, la velada en la Arena CDMX contará con enfrentamientos de alto impacto y shows musicales en vivo:
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Alana Flores vs. Flor Vigna (Duelo internacional)
Mario Bautista vs. Aarón Mercury (Pelea sin careta)
Karely Ruiz vs. Kimberly Shantal
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Lonche vs. Willito
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