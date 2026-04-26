Aire polar con frío intenso y temperaturas de una cifra: ¿puede caer nieve en Buenos Aires?
Con el ingreso de un frío polar y una seguidilla de jornadas frescas en el AMBA, surge la expectativa de una posible caía de nieve. ¿Puede darse?
El ingreso de una masa de aire polar en gran parte del país se siente con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que se prepara para la llegada del primer frío intenso del otoño y del año, lo que genera, como siempre, la expectativa de una excepcional caída de nieve.
El domingo transcurrió con inestabilidad y una alerta por viento fuerte. En la tarde y noche se cayeron las marcas térmicas, a la espera de un inicio de semana que se anticipa muy fresco en la Ciudad y alrededores.
De esta manera, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el lunes se presenta con cielo algo nublado durante la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y parcialmente nublado en la noche; con una mínima de 6 grados y una máxima de 17.
Se espera que la semana corta transcurra con un leve ascenso de las temperaturas con el correr de los días. Sin embargo, el martes se mantendría con cielo mayormente nublado y marcas de entre 7 y 18 grados.
Condiciones similares tendría el miércoles, con todavía cielo mayormente nublado; una mínima de 12 grados y una máxima de 21, siéndose la suba en el termómetro.
Frío en Buenos Aires: qué tiene que pasar para que caiga nieve en AMBA
Para que se produzca una nevada:
- Aire frío: No solo en la superficie, sino también en las capas altas de la atmósfera. La temperatura debe ser igual o inferior a 0°C en toda la columna de aire por la que desciendan las precipitaciones.
- Humedad: La presencia de vapor de agua en la atmósfera es fundamental para la formación de nubes y, posteriormente, de nieve.
- Precipitación: Es necesario que se produzcan precipitaciones en forma de nieve, lo que implica que las nubes deben encontrarse a una temperatura lo suficientemente baja como para que los cristales de hielo no se derritan antes de llegar al suelo.
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