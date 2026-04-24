Cuál es el signo del zodíaco más egoísta que piensa siempre en sí mismo

A su vez, Aries posee una personalidad competitiva. También es el signo del zodíaco más peligroso cuando se enoja, puesto que se deja ganar por sus impulsos. Los especialistas señalan que se ofenden por todo y tienen poca tolerancia. Cabe recordar que aquellas personas que pertenecen al signo de Aries nacieron entre el 21 de marzo y el 20 de abril. Se trata del primer signo del zodíaco, un signo masculino, cardinal y de fuego regido por el planeta Marte. Está en oposición directa con Libra y recibe su nombre de la constelación Aries (el carnero).