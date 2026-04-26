Ola polar y primer frío del año: fuerte baja de temperaturas, heladas y ráfagas intensas en el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional prevé el ingreso de un frente frío desde este domingo a la noche, con mínimas cercanas a los 2 grados y vientos que podrían alcanzar los 90 km/h.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un marcado descenso de temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con el ingreso de aire frío que comenzará a sentirse desde la noche de este domingo y se intensificará en el inicio de la semana.
Tras varias jornadas con clima templado, el frío empezará a instalarse con fuerza en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El cambio estará impulsado por vientos intensos del sector sur que provocarán una baja significativa de las marcas térmicas y darán lugar a mañanas frías, con posibilidad de heladas en algunas zonas.
Para el lunes, se esperan mínimas muy bajas, cercanas a los 2 grados en sectores del conurbano, mientras que en la Capital Federal podrían ubicarse apenas por encima de los 5 grados.
El organismo mantiene una alerta vigente para este domingo desde el mediodía hasta la noche, debido a la presencia de vientos del oeste y sudoeste con velocidades de entre 40 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional por los fuertes vientos
- Evitá salir.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Tené precaución al conducir.
Cómo sigue el clima en el AMBA y cuántos días con frío se vienen
El martes 28 continuará con tiempo frío y estable, cielo algo a parcialmente nublado y temperaturas más bajas, con una mínima cercana a los 6/7 grados y una máxima de 16/17.
El miércoles 29 se mantendrán condiciones similares, con cielo mayormente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 7 y 18 grados.
En tanto, el jueves 30 se prevé con nubosidad variable y un leve repunte de las temperaturas, con una mínima de alrededor de 9 grados y una máxima que podría alcanzar los 19/20.
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