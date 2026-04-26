Ola polar y primer frío del año: fuerte baja de temperaturas, heladas y ráfagas intensas en el AMBA

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional por los fuertes vientos

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.



Cómo sigue el clima en el AMBA y cuántos días con frío se vienen

El martes 28 continuará con tiempo frío y estable, cielo algo a parcialmente nublado y temperaturas más bajas, con una mínima cercana a los 6/7 grados y una máxima de 16/17.

El miércoles 29 se mantendrán condiciones similares, con cielo mayormente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 7 y 18 grados.

En tanto, el jueves 30 se prevé con nubosidad variable y un leve repunte de las temperaturas, con una mínima de alrededor de 9 grados y una máxima que podría alcanzar los 19/20.