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Ola polar y primer frío del año: fuerte baja de temperaturas, heladas y ráfagas intensas en el AMBA

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional prevé el ingreso de un frente frío desde este domingo a la noche, con mínimas cercanas a los 2 grados y vientos que podrían alcanzar los 90 km/h.

Ola polar y primer frío del año: fuerte baja de temperaturas, heladas y ráfagas intensas en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un marcado descenso de temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con el ingreso de aire frío que comenzará a sentirse desde la noche de este domingo y se intensificará en el inicio de la semana.

Tras varias jornadas con clima templado, el frío empezará a instalarse con fuerza en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El cambio estará impulsado por vientos intensos del sector sur que provocarán una baja significativa de las marcas térmicas y darán lugar a mañanas frías, con posibilidad de heladas en algunas zonas.

Para el lunes, se esperan mínimas muy bajas, cercanas a los 2 grados en sectores del conurbano, mientras que en la Capital Federal podrían ubicarse apenas por encima de los 5 grados.

El organismo mantiene una alerta vigente para este domingo desde el mediodía hasta la noche, debido a la presencia de vientos del oeste y sudoeste con velocidades de entre 40 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional por los fuertes vientos

  • Evitá salir.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Tené precaución al conducir.

Cómo sigue el clima en el AMBA y cuántos días con frío se vienen

El martes 28 continuará con tiempo frío y estable, cielo algo a parcialmente nublado y temperaturas más bajas, con una mínima cercana a los 6/7 grados y una máxima de 16/17.

El miércoles 29 se mantendrán condiciones similares, con cielo mayormente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 7 y 18 grados.

En tanto, el jueves 30 se prevé con nubosidad variable y un leve repunte de las temperaturas, con una mínima de alrededor de 9 grados y una máxima que podría alcanzar los 19/20.

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