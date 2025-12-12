Horóscopo semanal del lunes 15 al domingo 21 de diciembre: qué dicen las predicciones
Signo por signo, las tendencias astrales en el ámbito de la salud, el trabajo y el amor para los próximos siete días. Todas las predicciones del horóscopo acá.
Las predicciones del horóscopo de la semana del lunes 15 al domingo 21 de diciembre de 2025. Enterate como te irá en el amor, la salud y el dinero, siempre con datos para que puedas tener en cuenta durante el inicio de la tercera parte del noveno mes del año.
Esta semana está marcada por el Sol entrando en Capricornio (Solsticio), lo que trae un enfoque serio y ambicioso a nuestros objetivos. Además, la Luna Llena a mitad de semana destacará asuntos emocionales y de cierre de ciclos. Es tiempo de definir estructuras y planes de cara al final del año y al inicio del 2026.
Horóscopo: del lunes 15 al domingo 21 de diciembre
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
- Foco Principal: Carrera y Estatus (Capricornio). El Sol en Capricornio pone toda tu energía en tu vida profesional. Es el momento ideal para demostrar tu ambición, hablar con superiores y establecer metas laborales a largo plazo.
- Luna Llena (a mitad de semana): Traerá la culminación de un proyecto de comunicación, viaje o estudio. Podrías cerrar un acuerdo o tomar una decisión importante sobre dónde te dirigirás.
- Fin de Semana: Te enfocas en el hogar y la familia.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
- Foco Principal: Expansión y Filosofía (Capricornio). Sientes una fuerte necesidad de expandir tus horizontes. Ideal para planificar viajes lejanos, iniciar estudios superiores o adoptar una nueva filosofía de vida que te dé estructura.
- Luna Llena (a mitad de semana): Impacta directamente tus finanzas. Verás la culminación de un esfuerzo económico o recibirás noticias sobre un ingreso pendiente. Es momento de hacer un balance de tus recursos.
- Consejo: No te aferres a viejas creencias; sé flexible ante lo nuevo.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
- Foco Principal: Transformación y Finanzas Compartidas (Capricornio). La energía te lleva a profundizar en asuntos financieros complejos como deudas, créditos, inversiones o herencias. Es un periodo para sanar, transformar y cerrar ciclos emocionales.
- Luna Llena (a mitad de semana): Ocurre en tu signo, trayendo a la luz y a la culminación asuntos muy personales. Podrías tomar una decisión importante sobre tu imagen, tus metas o el rumbo de una relación.
- Consejo: Libérate de lo que ya no te sirve para aligerar la carga emocional.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
- Foco Principal: Relaciones y Asociaciones (Capricornio). La semana pone un fuerte énfasis en tus relaciones más importantes, tanto personales (pareja) como profesionales (socios). Necesitas establecer límites claros y compromisos serios.
- Luna Llena (a mitad de semana): Impacta tu subconsciente y tus asuntos pendientes. Es un momento emocional para el cierre de ciclos secretos o la necesidad de soltar hábitos destructivos.
- Fin de Semana: Vuelve el foco a las interacciones sociales y la comunicación con hermanos.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
- Foco Principal: Rutina y Salud (Capricornio). Es tiempo de meter orden. Organiza tu agenda, mejora tus hábitos de salud y enfócate en la eficiencia en el trabajo. La disciplina será tu clave del éxito.
- Luna Llena (a mitad de semana): Culminación de proyectos grupales o sociales. Un objetivo que compartías con un grupo de amigos o una red de contactos llega a su punto máximo. Podrías despedirte de un grupo o integrarte a uno nuevo.
- Consejo: Un buen detox o un nuevo plan de ejercicios te revitalizarán.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
- Foco Principal: Creatividad y Romance (Capricornio). El Sol en Capricornio te da la estructura necesaria para llevar tus ideas creativas a proyectos tangibles. Es un periodo excelente para el hobby o para impulsar tu vida amorosa con seriedad.
- Luna Llena (a mitad de semana): Ilumina tu Casa de la Carrera, trayendo un momento de gran visibilidad profesional. Podrías recibir un ascenso, reconocimiento o tomar una decisión final sobre tu camino laboral.
- Fin de Semana: Disfruta de la diversión y el romance.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
- Foco Principal: Hogar y Familia (Capricornio). La energía se centra en tu vida doméstica, tus raíces y tu seguridad emocional. Ideal para arreglar la casa, mudarte o tomar decisiones importantes sobre el cuidado de tus familiares.
- Luna Llena (a mitad de semana): Culminación de estudios, un viaje planeado o un asunto legal. Podrías recibir un título, finalizar un curso o concretar un plan que expande tus horizontes.
- Consejo: Haz que tu hogar sea tu refugio seguro para enfrentar los retos profesionales.
Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)
- Foco Principal: Comunicación y Viajes Cortos (Capricornio). Estarás muy activo en la comunicación: reuniones, llamadas, negociaciones. Es un buen momento para escribir, firmar documentos o planificar viajes cortos. Tu mente estará aguda y estratégica.
- Luna Llena (a mitad de semana): Afecta las finanzas compartidas, trayendo la resolución de un tema de deudas, créditos o dinero que manejas con un socio. Es un momento de liberación financiera o emocional.
- Consejo: Sé preciso en tus palabras, ya que tendrán un gran impacto esta semana.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
- Foco Principal: Finanzas y Recursos (Capricornio). El Sol en Capricornio te pide ser práctico con tu dinero. Es un momento excelente para crear un presupuesto, ahorrar o encontrar nuevas formas estables de generar ingresos.
- Luna Llena (a mitad de semana): Culminación en tus relaciones principales. Podrías comprometerte, finalizar una relación insatisfactoria o ver la finalización de un acuerdo de negocios. Las emociones están a flor de piel en el plano interpersonal.
- Fin de Semana: Ideal para disfrutar de la familia y el descanso.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
- Foco Principal: Identidad y Proyectos Personales (Tu signo). Con el Sol en tu signo, ¡este es tu momento! Sientes una inyección de energía para perseguir tus metas personales. Es tiempo de presentarte al mundo con confianza y asumir un nuevo compromiso contigo mismo.
- Luna Llena (a mitad de semana): Ilumina tu Casa de la Salud y la Rutina. Un proyecto de trabajo llega a su fin, o tomas una decisión final sobre un hábito de salud que debes mantener o eliminar.
- Consejo: Usa esta energía para iniciar proyectos importantes y ponerte a ti primero.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
- Foco Principal: Cierre de Ciclos e Introspección (Capricornio). La semana te pide calma. Es un momento para trabajar "detrás de escena", meditar y liberar viejas cargas emocionales. Los sueños y la intuición son muy fuertes.
- Luna Llena (a mitad de semana): Impacta tu creatividad y tu romance. La culminación de un proyecto creativo (artístico, de hobby) o un momento decisivo en tu vida amorosa. Es tiempo de manifestar tu alegría.
- Fin de Semana: Te vuelves más sociable y comunicativo.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
- Foco Principal: Amistades y Metas de Grupo (Capricornio). Estarás muy activo en tu red social. Es un gran momento para contactar amigos, unirte a grupos con ideas afines y definir tus metas a largo plazo. Tu enfoque es práctico y orientado a resultados.
- Luna Llena (a mitad de semana): Culminación en asuntos de hogar y familia. Podrías finalizar una mudanza, tomar una decisión sobre un familiar o ver la resolución de un tema de vivienda.
- Consejo: La colaboración y el apoyo de tu red de contactos son esenciales esta semana.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario