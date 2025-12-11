Portal 12/12: el cierre energético del año que impulsa a destrabar objetivos y activar cambios
El número 12 representa equilibrio y cierre de ciclos. Está ligado a la armonía del universo: 12 meses, 12 horas de día y noche y 12 signos del zodíaco.
Nos encontramos transitando el último mes del año y, antes de cerrar este 2025 para dar paso al 2026, llega el último portal energético: el 12/12, una fecha que muchos consideran ideal para manifestar deseos y avanzar hacia los objetivos más significativos. Quienes confían en su potencial aseguran que este día abre una oportunidad para conectar con deseos profundos, limpiar energías y empezar nuevos ciclos con mayor claridad y propósito.
Desde minutouno.com consultamos a Paula Martín, especialista en Holística, Tarotista y Numeróloga, para conocer qué hacer en una jornada tan especial.
“El 12 simboliza el paso de la dualidad a la integración. Representa procesos de madurez espiritual y crecimiento interior, donde la persona aprende a equilibrar su fuerza individual con la su esencia”, indica la Numeróloga Paula Martín. Y agrega: “Lo impulsa a expresarse, crear, comunicarse y sanar a través de la palabra o el arte”.
El Portal 12:12 funciona como una luz que expone aquellas áreas de nuestra vida donde aún cargamos peso innecesario. Se trata de una energía que opera como un espejo espiritual, capaz de mostrar con claridad qué patrones, vínculos, hábitos o creencias ya no encajan con la persona en la que estamos destinados a convertirnos.
Este movimiento energético nos recuerda que es imposible iniciar un nuevo ciclo llevando encima el equipaje emocional perteneciente a versiones anteriores de nosotros mismos. “Nos invita a observar con honestidad qué sostenemos por costumbre, por miedo, por apego o por lealtades invisibles. Porque soltar no es perder. Soltar es honrar los aprendizajes y liberar espacio para lo que está alineado con tu evolución” reflexiona Martín de Alma de León.
Este portal impulsa a tomar decisiones, cerrar aquello que agota, renunciar a patrones limitantes y despedir las versiones de uno mismo que solo aprendieron a sobrevivir.
Frase para decir el 12/12:
La jornada del 12/12 se considera especialmente significativa, ya que habría una mayor apertura del universo a nuestros deseos más profundos.
Decreto Portal 12:12: "Cierro lo que fui, integro lo que aprendí y renazco hacia lo que estoy destinada a ser".
Además, el número 12 simboliza culminación y cierre. Por eso, quienes trabajan con numerología aseguran que el número angelical 12 puede ser una señal de que llegó el momento de dejar atrás aquello que ya no corresponde a tu camino, para abrir espacio a lo nuevo que quiere entrar en tu vida.
Este día en especial, será muy importante ya que se cree que el universo estará más receptivo a nuestros deseos más profundos.
A su vez, hay que tener en cuenta que el número 12 representa la finalización, de esta manera, considerando que el número angelical 12 puede ser una señal de que es hora de dejar ir el pasado atrás, o algo que ya no es para vos para que comience algo nuevo en tu vida.
