Portal 12/12: el cierre energético del año que impulsa a destrabar objetivos y activar cambios

Este portal impulsa a tomar decisiones, cerrar aquello que agota, renunciar a patrones limitantes y despedir las versiones de uno mismo que solo aprendieron a sobrevivir.

Frase para decir el 12/12:

La jornada del 12/12 se considera especialmente significativa, ya que habría una mayor apertura del universo a nuestros deseos más profundos.

Decreto Portal 12:12: "Cierro lo que fui, integro lo que aprendí y renazco hacia lo que estoy destinada a ser".

Además, el número 12 simboliza culminación y cierre. Por eso, quienes trabajan con numerología aseguran que el número angelical 12 puede ser una señal de que llegó el momento de dejar atrás aquello que ya no corresponde a tu camino, para abrir espacio a lo nuevo que quiere entrar en tu vida.

Este día en especial, será muy importante ya que se cree que el universo estará más receptivo a nuestros deseos más profundos.

A su vez, hay que tener en cuenta que el número 12 representa la finalización, de esta manera, considerando que el número angelical 12 puede ser una señal de que es hora de dejar ir el pasado atrás, o algo que ya no es para vos para que comience algo nuevo en tu vida.