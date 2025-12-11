Sorpresiva alerta por tormentas con granizo sacude hoy jueves por la noche al AMBA: cuándo mejora el clima
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó advertencias para este jueves por la noche por lluvias, tormentas y granizo para el AMBA.
El clima inestable y las lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) parecen no dar tregua, y este jueves se esperan nuevas precipitaciones por las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un sorpresivo alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo.
El organismo nacional mantenía para este jueves por la noche sus pronósticos de tormentas fuertes, mientras que las temperaturas rondaron entre 18 grados de mínima y 32 de máxima.
En este contexto, el SMN lanzó un alerta amarillo para horas de la noche que afectaba al AMBA, pero también al norte, centro y costa de la provincia de Buenos Aires; y a regiones de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza y San Luis.
Qué dice el alerta por tormentas en el AMBA
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 70 mm., que pueden ser superados en forma puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Para el cierre de la semana, el SMN espera que el viernes sea la jornada más calurosa de la semana. Junto a cielo algo nublado, las temperaturas rondarán entre 20 y 34 grados.
El sábado también sería con altas temperaturas, de entre 21 y 33 grados, junto a cielo entre algo y parcialmente nublado, y nuevamente con probabilidad de tormentas aisladas para la noche.
Estas precipitaciones se trasladarían al domingo, con tormentas aisladas en la madrugada y mañana y chaparrones en la tarde y noche; y el mal clima sí derivaría en un descenso térmico, con marcas de entre 19 y 26 grados.
Este alivio del calor duraría un par de días. El organismo anticipa un lunes con temperaturas de entre 18 y 27 grados; con buenas condiciones: cielo entre parcial y mayormente nublado.
Del mismo modo, el martes tendría cielo despejado, con una mínima de 17 y una máxima de 26; mientras que el miércoles se mantendría con cielo parcialmente nublado y marcas de entre 17 y 27 grados.
