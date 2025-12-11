Sorpresiva alerta por tormentas con granizo sacude hoy jueves por la noche al AMBA: cuándo mejora el clima

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 70 mm., que pueden ser superados en forma puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Para el cierre de la semana, el SMN espera que el viernes sea la jornada más calurosa de la semana. Junto a cielo algo nublado, las temperaturas rondarán entre 20 y 34 grados.

El sábado también sería con altas temperaturas, de entre 21 y 33 grados, junto a cielo entre algo y parcialmente nublado, y nuevamente con probabilidad de tormentas aisladas para la noche.

smn (18) Buen clima en el AMBA para el viernes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Estas precipitaciones se trasladarían al domingo, con tormentas aisladas en la madrugada y mañana y chaparrones en la tarde y noche; y el mal clima sí derivaría en un descenso térmico, con marcas de entre 19 y 26 grados.

Este alivio del calor duraría un par de días. El organismo anticipa un lunes con temperaturas de entre 18 y 27 grados; con buenas condiciones: cielo entre parcial y mayormente nublado.

Del mismo modo, el martes tendría cielo despejado, con una mínima de 17 y una máxima de 26; mientras que el miércoles se mantendría con cielo parcialmente nublado y marcas de entre 17 y 27 grados.