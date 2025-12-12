Fuerte choque entre dos autos en Agronomía: uno de los conductores fue demorado por cruzar en rojo
El siniestro ocurrió en Nazca y Beiró. Un hombre resultó herido con poli traumatismos.
La mañana de este viernes comenzó con un fuerte choque entre dos autos en el barrio porteño de Agronomía y un hombre resultó diversas heridas.
El accidente se produjo en el cruce de las avenidas Nazca y Beiró, cuando el conductor de un Gold Trend cruzó el semáforo en rojo e impactó fuertemente a un Fiat Cronos que era manejado por un conductor de aplicaciones.
Por el accidente, el ocupante del Gold Trend resultó herido y fue trasladado a un centro de salud de la zona, mientras que el conductor fue demorado para realizarle el test de alcoholemia.
En el lugar trabajaban efectivos de la Policía y del SAME.
Choque fatal en Nueva Pompeya: un motociclista murió tras chocar con un camión
Un motociclista de 23 años falleció este jueves en un choque ocurrido en la intersección de avenida Amancio Alcorta y Pepirí, en el barrio porteño de Nueva Pompeya, según confirmó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Los equipos médicos que llegaron al lugar verificaron el deceso del conductor de la moto por “lesiones incompatibles con la vida”.
El accidente ocurrió en horas del mediodía e involucró a un camión y una motocicleta en una zona de alto tránsito. Los efectivos del SAME constataron en el lugar el fallecimiento del joven, cuya identidad aún no fue difundida.
El motociclista habría realizado una mala maniobra quedando atrapado entre un camión que se encontraba estacionado y otro que estaba en circulación.
El hecho motivó el corte parcial de la avenida Amancio Alcorta mientras las autoridades de la Policía de la Ciudad llevaban adelante peritajes y tareas de prevención.
Se trata del segundo accidente grave ocurrido en la zona durante la semana. Hace dos días, en el cruce de Abraham J. Luppi y Del Barco Centenera, un choque entre colectivo de la línea 44 y un camión de reparto de bebidas dejó tres personas heridas.
El conductor del camión recibió asistencia médica en el lugar por parte del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), mientras que dos acompañantes fueron llevados al Hospital General de Agudos José María Penna con diferentes traumatismos. Ninguno de los pasajeros del colectivo requirió traslado, detallaron desde el SAME.
El tránsito en la zona permaneció interrumpido debido a tareas de remoción y a la mercadería que quedó esparcida sobre toda la calzada. La unidad de la línea 44 presentó daños de consideración en la parte delantera.
