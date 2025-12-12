Joaquín Levinton sufrió un infarto en un bar de Palermo y fue internado en el Hospital Fernández
El cantante de Turf se descompensó en un local ubicado en Dorrego al 1600, donde colapsó tras sentir un dolor en el pecho.
El cantante Joaquín Levinton, vocalista de Turf, se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Fernández tras haber sufrido esta madrugada un infarto, cuando daba un show en un bar de Palermo. Así lo confirmó el titular del Same, Alberto Crescenti, quien aseguró que el artista ya fue “compensado”.
El artista de 50 años se encontraba en un bar ubicado en la esquina de Dorrego y Conde, en Colegiales, cuando sintió un fuerte dolor en el pecho. Algo por lo cual se llamó a una ambulancia, y cuando ésta llegó al lugar los médicos lo revisaron y decidieron trasladarlo hacia el mencionado centro de salud.
Allí se le hicieron algunos estudios, dentro de los cuales se confirmó que Levinton había sufrido un infarto agudo de miocardio. En este sentido Crescenti, señaló que tras esto "con el equipo de hemodinamia del Hospital Fernández se procedió a su intervención, se destapó la obstrucción en una de las arterias y este hombre está fuera de peligro".
El titular del SAME informó que el cantante está internado en terapia intensiva, donde le realizarán distintos estudios para evaluar su cuadro de salud.
También advirtió que desde el SAME están en contacto con las autoridades del Hospital Fernández para conocer un parte médico con la evolución de la salud de Levinton.
En ese sentido, destacó: “La rapidez del traslado evitó males mayores, fallas de bombas y otras patologías que se dan cuando estos dolores típicos comienzan. Hay que esperar el resto de los estudios”
Hasta este momento, ni las redes oficiales del artista ni las de Turf emitieron información al respecto. El último posteo de Levinton fue durante la tarde del jueves: una foto sosteniendo un libro con su rostro, el título Las 4 puertas hacia el orden interior y la frase “se vienen cositas”. En cuanto a la agenda del grupo, además de su habitual participación en festivales veraniegos, tiene pautada una gira por Europa en abril y un concierto el 9 de mayo para seguir festejando los 30 años de carrera.
Como parte de este espíritu celebratorio que distinguió a la banda desde sus comienzos, Turf editó el año pasado Polvo de estrellas, un álbum recopilatorio de sus temas más emblemáticos reversionados en colaboraciones con artistas de diferentes estilos y generaciones. Un trabajo ambicioso tanto en lo sonoro como en lo visual, con la siempre particular mirada de Levinton y los suyos, que en este caso se vuelve fresca, contemporánea y colaborativa.
