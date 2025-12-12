Joaquín Levinton sufrió un infarto en un bar de Palermo y fue internado en el Hospital Fernández

También advirtió que desde el SAME están en contacto con las autoridades del Hospital Fernández para conocer un parte médico con la evolución de la salud de Levinton.

En ese sentido, destacó: “La rapidez del traslado evitó males mayores, fallas de bombas y otras patologías que se dan cuando estos dolores típicos comienzan. Hay que esperar el resto de los estudios”

Hasta este momento, ni las redes oficiales del artista ni las de Turf emitieron información al respecto. El último posteo de Levinton fue durante la tarde del jueves: una foto sosteniendo un libro con su rostro, el título Las 4 puertas hacia el orden interior y la frase “se vienen cositas”. En cuanto a la agenda del grupo, además de su habitual participación en festivales veraniegos, tiene pautada una gira por Europa en abril y un concierto el 9 de mayo para seguir festejando los 30 años de carrera.

Como parte de este espíritu celebratorio que distinguió a la banda desde sus comienzos, Turf editó el año pasado Polvo de estrellas, un álbum recopilatorio de sus temas más emblemáticos reversionados en colaboraciones con artistas de diferentes estilos y generaciones. Un trabajo ambicioso tanto en lo sonoro como en lo visual, con la siempre particular mirada de Levinton y los suyos, que en este caso se vuelve fresca, contemporánea y colaborativa.