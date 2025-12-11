La drástica decisión de TyC Sports con Horacio Pagani tras decir que "River es un equipo de mierda"
El veterano periodista tuvo un ataque de ira en vivo, que incluyó insultos al "Millonario" y a un compañero, y este jueves trascendió que el canal toma cartas en el asunto.
El histórico periodista Horacio Pagani volvió a quedar envuelto en polémicas cuando, durante un nuevo aniversario de la final de la Copa Libertadores en Madrid, dijo que "River es un equipo de mierda" y luego insultó y hasta amenazó a su colega y compañero, Guido Glait, hincha "millonario"; exabruptos por los que TyC Sports habría tomado una drástica decisión.
Respecto al que para muchos fue el partido más importante de la historia del certamen continental y del Superclásico, Pagani analizó: "Si lo más importante que tenés en la historia es haberle ganado al rival de toda tu vida un gran partido, hay un complejo de inferioridad".
Luego, en medio del debate en TyC Sports, el experimentado cronista se cruzó con Glait, reconocido hincha "millonario", y Pagani no tardó en incurrir en fuertes exabruptos. "Se inventó a River, que es el equipo más sostenido de la Conmebol... y hay que pegarle a River porque es un equipo de mierda. ¿Alguien le pegó más a Riquelme y a Boca que a River, que hace seis meses que es un desastre?", exclamó.
Si bien luego Pagani intentó salvarla y argumentó que se refería al River de los últimos meses al decir que era "un equipo de mierda", el ataque de furia luego continuó con su compañero, quien se mostró incrédulo con su aclaración. "Vos sos un pelotudo. Te voy a meter una mano. Ya me está hinchado los huevos en serio. Conmigo no jodés", disparó el veterano periodista.
Qué hará TyC Sports con los nuevos exabruptos de Horacio Pagani
Como siempre, el segmento televisivo no tardó en llegar a las redes, donde cosechó repudio y se volvió viral. Y según trascendió este jueves, dos días después del episodio, TyC Sports tomó cartas en el asunto.
Según informó Corta, TyC Sports suspendió a Horacio Pagani por tiempo indeterminado a raíz de sus declaraciones sobre River.
