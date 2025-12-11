La drástica decisión de TyC Sports con Horacio Pagani tras decir que "River es un equipo de mierda"

Qué hará TyC Sports con los nuevos exabruptos de Horacio Pagani

Como siempre, el segmento televisivo no tardó en llegar a las redes, donde cosechó repudio y se volvió viral. Y según trascendió este jueves, dos días después del episodio, TyC Sports tomó cartas en el asunto.

Según informó Corta, TyC Sports suspendió a Horacio Pagani por tiempo indeterminado a raíz de sus declaraciones sobre River.