Horóscopo semanal del lunes 5 al domingo 11 de enero: qué dicen las predicciones
Signo por signo, las tendencias astrales en el ámbito de la salud, el trabajo y el amor para los próximos siete días. Todas las predicciones del horóscopo acá.
Las predicciones del horóscopo de la semana del lunes 5 al domingo 11 de enero de 2026. Enterate como te irá en el amor, la salud y el dinero, siempre con datos para que puedas tener en cuenta durante el inicio de la tercera parte del noveno mes del año.
Del 5 al 11 de enero, viviremos una semana de asimilación. El lunes comienza con una fuerte ética de trabajo; es el momento en que la mayoría de los proyectos "reales" arrancan tras las festividades. A mitad de semana, la comunicación será clave: Mercurio en Capricornio nos pide ser breves, directos y prácticos.
Hacia el fin de semana, la energía se vuelve un poco más introspectiva, ideal para revisar si el camino que tomamos en los primeros días del año es el que realmente deseamos mantener a largo plazo.
Horóscopo: del lunes 5 al domingo 11 de enero
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Semana de desafíos profesionales. Te sentirás observado por tus superiores; es el momento de demostrar tu capacidad de liderazgo. Hacia el viernes, busca un espacio para liberar tensiones físicas.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Tu mente se expande hacia nuevos horizontes. Puede que surja un interés por un curso o una filosofía de vida diferente. En lo económico, recibes buenas noticias sobre una inversión o ahorro.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Semana de trámites y orden administrativo. Te ocuparás de temas de seguros, impuestos o herencias. En lo emocional, estarás más profundo de lo habitual, buscando conexiones que no sean superficiales.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
El espejo del otro será fundamental. Tus relaciones (pareja o socios) te mostrarán aspectos de ti mismo que debes trabajar. Es una semana excelente para negociar contratos o llegar a acuerdos mutuos.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
El trabajo diario y la salud serán tu prioridad. Podrías sentir una carga de tareas pesada, pero tu eficiencia será alta. No descuides tus horas de sueño; tu cuerpo necesita recuperarse de la intensidad inicial del año.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
¡Creatividad en su máxima expresión! Es una semana brillante para quienes trabajan en áreas artísticas o tienen hijos. El amor te reserva momentos dulces a mitad de semana. Permítete disfrutar del placer sin culpa.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Tu hogar requiere atención. Podrías estar lidiando con mudanzas, remodelaciones o temas familiares que demandan tu diplomacia. En el trabajo, mantén un perfil bajo hasta que tus bases personales estén estables.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tu curiosidad estará por las nubes. Es una semana ideal para escribir, estudiar o realizar viajes cortos por motivos de trabajo. Ten cuidado con las palabras afiladas el día miércoles; piensa antes de hablar.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Foco total en el dinero. Estarás analizando cómo aumentar tu valor personal y tus ingresos. Es una semana de "siembra" económica. Un gasto imprevisto a mitad de semana podría requerir tu ingenio.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Sigues siendo el rey o la reina de la temporada. Tu autoconfianza está en un punto alto y los demás lo notan. Usa esta semana para avanzar en tus metas más ambiciosas. El éxito está al alcance de tu mano.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Semana de preparación silenciosa. Aunque el mundo se mueve rápido, tú sientes que vas a otra velocidad. Aprovecha para planificar tu "retorno" triunfal para finales de mes, cuando llegue tu temporada.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Tu vida social explota. Recibirás invitaciones o participarás en proyectos grupales que te entusiasman. Es una semana para hacer networking y conocer gente que comparta tus ideales humanitarios.
