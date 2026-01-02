Horóscopo semanal del lunes 5 al domingo 11 de enero: qué dicen las predicciones

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tu mente se expande hacia nuevos horizontes. Puede que surja un interés por un curso o una filosofía de vida diferente. En lo económico, recibes buenas noticias sobre una inversión o ahorro.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Semana de trámites y orden administrativo. Te ocuparás de temas de seguros, impuestos o herencias. En lo emocional, estarás más profundo de lo habitual, buscando conexiones que no sean superficiales.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El espejo del otro será fundamental. Tus relaciones (pareja o socios) te mostrarán aspectos de ti mismo que debes trabajar. Es una semana excelente para negociar contratos o llegar a acuerdos mutuos.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El trabajo diario y la salud serán tu prioridad. Podrías sentir una carga de tareas pesada, pero tu eficiencia será alta. No descuides tus horas de sueño; tu cuerpo necesita recuperarse de la intensidad inicial del año.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

¡Creatividad en su máxima expresión! Es una semana brillante para quienes trabajan en áreas artísticas o tienen hijos. El amor te reserva momentos dulces a mitad de semana. Permítete disfrutar del placer sin culpa.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu hogar requiere atención. Podrías estar lidiando con mudanzas, remodelaciones o temas familiares que demandan tu diplomacia. En el trabajo, mantén un perfil bajo hasta que tus bases personales estén estables.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu curiosidad estará por las nubes. Es una semana ideal para escribir, estudiar o realizar viajes cortos por motivos de trabajo. Ten cuidado con las palabras afiladas el día miércoles; piensa antes de hablar.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Foco total en el dinero. Estarás analizando cómo aumentar tu valor personal y tus ingresos. Es una semana de "siembra" económica. Un gasto imprevisto a mitad de semana podría requerir tu ingenio.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Sigues siendo el rey o la reina de la temporada. Tu autoconfianza está en un punto alto y los demás lo notan. Usa esta semana para avanzar en tus metas más ambiciosas. El éxito está al alcance de tu mano.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Semana de preparación silenciosa. Aunque el mundo se mueve rápido, tú sientes que vas a otra velocidad. Aprovecha para planificar tu "retorno" triunfal para finales de mes, cuando llegue tu temporada.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu vida social explota. Recibirás invitaciones o participarás en proyectos grupales que te entusiasman. Es una semana para hacer networking y conocer gente que comparta tus ideales humanitarios.