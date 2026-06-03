La frase del filósofo Seneca acerca de la vida que te deja dando vueltas: "Mientras posponemos, pasa"
Un planteo escrita hace siglos sigue tomando fuerza y pone el foco en cómo usamos y gastamos el tiempo
“Mientras posponemos, la vida pasa”, escribió Séneca, uno de los principales referentes del estoicismo. La frase apunta a una conducta muy presente en la vida cotidiana: dejar para después aquello que podría hacerse hoy.
La procrastinación atraviesa decisiones importantes, proyectos personales y hasta pequeñas acciones diarias. Muchas veces se instala como una costumbre que parece inofensiva, pero que con el tiempo, puede tener consecuencias.
Qué quiso decir Séneca con esta frase
Cuando el filósofo habla de “posponer”, no se refiere solo a aplazar tareas, sino a una forma de vivir. En sus escritos, advertía sobre el riesgo de confiar en que siempre habrá tiempo más adelante.
Su reflexión pone el foco en el valor del presente. El tiempo es uno de los pocos recursos que no se pueden recuperar. Por eso, cada decisión de postergar implica, en cierto modo, dejar pasar una oportunidad que no vuelve.
Por qué hoy sigue siendo tan actual
En la actualidad, la tendencia a dejar todo para después es cada vez más común. Las múltiples distracciones, la sobrecarga de estímulos y la búsqueda constante de perfección hacen que muchas personas posterguen decisiones o tareas esperando un momento ideal que nunca termina de llegar.
Esa espera, en muchos casos, genera una sensación de estancamiento o frustración. Lo que empieza como una simple demora puede transformarse en un hábito difícil de cambiar. La frase de Séneca funciona como un recordatorio directo sobre el paso del tiempo.
Una idea que invita a cambiar el enfoque
En lugar de esperar condiciones perfectas, sugiere actuar con lo que se tiene en el presente y evitar que la postergación se convierta en una constante.
La propuesta no implica actuar sin pensar, sino encontrar un equilibrio entre reflexión y acción. Es, en definitiva, una invitación a aprovechar el tiempo de manera más consciente.
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