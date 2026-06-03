La frase del filósofo Seneca acerca de la vida que te deja dando vueltas: "Mientras posponemos, pasa"

Por qué hoy sigue siendo tan actual

En la actualidad, la tendencia a dejar todo para después es cada vez más común. Las múltiples distracciones, la sobrecarga de estímulos y la búsqueda constante de perfección hacen que muchas personas posterguen decisiones o tareas esperando un momento ideal que nunca termina de llegar.

Esa espera, en muchos casos, genera una sensación de estancamiento o frustración. Lo que empieza como una simple demora puede transformarse en un hábito difícil de cambiar. La frase de Séneca funciona como un recordatorio directo sobre el paso del tiempo.

Una idea que invita a cambiar el enfoque

En lugar de esperar condiciones perfectas, sugiere actuar con lo que se tiene en el presente y evitar que la postergación se convierta en una constante.

La propuesta no implica actuar sin pensar, sino encontrar un equilibrio entre reflexión y acción. Es, en definitiva, una invitación a aprovechar el tiempo de manera más consciente.