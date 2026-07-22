La estratégica y milenaria reflexión del filósofo chino sobre la invencibilidad y el ataque

El pensamiento de Sun Tzu

Para entender a que se refería el autor con la frase de: “La invencibilidad es una cuestión de defensa, la vulnerabilidad es una cuestión de ataque”, debemos acudir al Capítulo 4 de su obra llamado ‘Las Disposiciones’. En esta sección de su obra, Sun Tzu explica como lo primero que debemos buscar es ser difíciles de derrotar, para después buscar oportunidades en la retaguardia del adversario.