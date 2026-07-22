La estratégica y milenaria reflexión del filósofo chino sobre la invencibilidad y el ataque
Cuando tu rival no es capaz de ver tus flaquezas, si sos capaz de percibir sus debilidades, la disputa está destinada a caer favorablemente de tu lado.
La mítica frase que dice que “la mejor defensa es un buen ataque” sería limitar excesivamente lo que Sun Tzu quería decir cuando buscaba desentrañar la formula perfecta de vencer en cualquier disputa.
Este filósofo y estratega militar es uno de los pensadores más influyentes en la cultura oriental. Según la historia de China, fue general del Estado de Wu y destacó por sus brillantes estrategias y grandes victorias basadas en la planificación y el estudio del adversario. Todas ellas basadas en una premisa fundamental: conseguir la victoria con el menor coste humano posible.
El pensamiento de Sun Tzu
Para entender a que se refería el autor con la frase de: “La invencibilidad es una cuestión de defensa, la vulnerabilidad es una cuestión de ataque”, debemos acudir al Capítulo 4 de su obra llamado ‘Las Disposiciones’. En esta sección de su obra, Sun Tzu explica como lo primero que debemos buscar es ser difíciles de derrotar, para después buscar oportunidades en la retaguardia del adversario.
Para el estratega chino, la guerra es un juego donde prima el engaño. Hay que saber ocultar nuestras fortalezas y mostrar a nuestro enemigo la imagen que queremos que este perciba de nosotros. Muchas veces es más importante parecer fuerte que serlo para así hacer que quien tengamos enfrente piense dos veces si atacarnos.
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