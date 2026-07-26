Dónde encontrar las freidoras de aire desde $50.000: las mejores ofertas en supermercados
Quienes buscan renovar su cocina o equipar su casa pueden acceder a importantes rebajas.
Carrefour renovó sus promociones de julio con una amplia selección de electrodomésticos para el hogar que pueden conseguirse con descuentos de hasta el 82%. La cadena también ofrece, en productos seleccionados, la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, una alternativa que busca incentivar las ventas en un contexto de consumo todavía moderado.
Las ofertas están disponibles tanto en las sucursales físicas como en la tienda online e incluyen desde freidoras de aire y cafeteras hasta aspiradoras, licuadoras y hornos de pan.
Carrefour con rebajas de hasta 82%
Entre las promociones destacadas de Carrefour aparecen varios pequeños electrodomésticos con precios rebajados y diferentes opciones de financiación.
Algunos de los productos incluidos en la promoción son:
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- Freidora de Aire con Pantalla Táctil Digital Midow 4,2 L: $51.999, con 82% de descuento (antes $300.000).
- Freidora de Aire Digital AF-15 1400W 15 L: $115.999, con 53% de descuento (antes $249.999).
- Freidora de Aire Hisense de 2 compartimentos H09AFBK2S5: $199.999, con 41% de descuento (antes $343.199).
- Airfryer Philips HD9252/00 Digital Rapid Air 1400W: $179.890, con 40% de descuento (antes $299.999).
- Airfryer Yelmo FR7309 táctil 5 L: $107.390, con 40% de descuento (antes $179.000).
- Freidora de Aire Digital Hisense 6,3 L: $156.999, con 33% de descuento (antes $237.599).
- Freidora de Aire Digital Hisense 8 L: $166.999, con 33% de descuento (antes $250.799).
- Freidora Aire Horno Eléctrico Peugeot Poitiers 12 L: $210.881,83, con 33% de descuento (antes $314.749).
- AirFryer Oven Electrolux Experience 12 L: $318.749, con 32% de descuento (antes $472.221).
- Airfryer Liliana Infrarroja AF905 5 L: $132.890, con 30% de descuento (antes $189.999).
- Freidora Moulinex Uno M Blanca: $107.834,29, con 30% de descuento (antes $154.049).
- Freidora de Aire Moulinex Easy Fry Mega 7,5 L: $135.694,29, con 30% de descuento (antes $193.849).
- Freidora de Aire Digital Ariete 6 L: $225.749,30, con 30% de descuento (antes $322.499).
- Freidora de Aire Moulinex Easy Fry Essential 3,5 L: $61.074,30, con 30% de descuento (antes $87.249).
Las promociones pueden variar según el stock disponible y la modalidad de compra, por lo que la cadena recomienda consultar las condiciones antes de concretar la operación.
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