La inteligencia artificial reveló cuáles son los 3 hábitos para reducir el estrés

Un dato destacado que aporta la tecnología: estudios muestran que una caminata corta puede reducir los niveles de cortisol hasta un 15% en menos de 10 minutos.

Visualización positiva o imaginación guiada: La IA también recomienda esta técnica para disminuir la rumiación mental. Consiste en cerrar los ojos y visualizar un lugar tranquilo, como una playa, un bosque o una habitación segura, involucrando todos los sentidos: sonidos, aromas y texturas.

Se sugiere imaginar, por ejemplo, el sonido del mar, el olor a sal y la brisa sobre la piel durante 5 minutos, generando una sensación de relajación profunda.

Estas prácticas activan mecanismos fisiológicos que contrarrestan el estrés: regulan la respiración, disminuyen la tensión muscular y reorientan la atención. Además, no requieren equipamiento, dinero ni experiencia previa, lo que las hace accesibles para cualquiera que quiera mejorar su bienestar emocional.