El pueblo exótico de Brasil que es un secreto a voces y hay que conocer en esta vida

Dónde quedan Lençóis Maranhenses

Ubicado en Maranhão, cerca de São Luís, Lençóis Maranhenses es un lugar perfecto para desconectarse de la rutina diaria. Sus dunas blancas se mezclan con lagunas formadas por la lluvia, creando paisajes únicos y cautivantes para la retina. Para recorrerlo a fondo y sin problemas, lo ideal es hacerlo con guías locales que conocen cada rincón del parque.

Cómo llegar a Lençóis Maranhenses

Lençóis Maranhenses.jpg Este destino atrapante de Brasil esta dentro del estado de Maranhão.

La manera más rápida y accesible para llegar a este impresionante destino es partiendo desde Barreirinhas. Desde allí, cada turista tiene que conducir hasta el río Preguiça y luego continuar el recorrido en barco. Otra alternativa es salir desde Atins, que ofrece un acceso más directo al corazón de las dunas y lagunas.