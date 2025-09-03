El pueblo exótico de Brasil que es un secreto a voces y hay que conocer en esta vida
Formado por dunas y lagunas producto del agua de la lluvia, este increíble destino se ubica dentro el estado de Maranhão. Los detalles en la nota.
Sudamérica presenta un abanico de destinos para quienes buscan unas vacaciones inolvidables, ya sea con amigos o familias. Desde ciudades rodeadas de sierras hasta pueblos con playas exóticas, países como Brasil, Argentina y Colombia son los sitios más elegidos por los turistas.
Entre estos lugares, Lençóis Maranhenses, en el noreste de Brasil, se destaca por su belleza natural. Sus dunas blancas se mezclan con lagunas de aguas cristalinas, formando una obra de arte difícil de encontrar en otra parte del mundo. Este rincón, además, se ubica dentro el estado de Maranhão.
Qué se puede hacer en Lençóis Maranhenses
En Lençóis Maranhenses, es posible alojarse en cabañas rústicas ubicadas entre dunas y lagunas, rodeadas de tranquilidad y lejos del bullicio de las grandes ciudades. Por este motivo, son muchos los turistas que deciden vivir esta experiencia única en Sudamérica.
Además, hay opciones de paseos cortos y panorámicos, ideales para observar desde distintos ángulos las extensas dunas blancas y las lagunas de aguas turquesa. Este sitio también se destaca por contar con una amplia gastronomía, al mismo tiempo que la hospitalidad y calidez de sus habitantes es un punto valorado por los visitantes.
Dónde quedan Lençóis Maranhenses
Ubicado en Maranhão, cerca de São Luís, Lençóis Maranhenses es un lugar perfecto para desconectarse de la rutina diaria. Sus dunas blancas se mezclan con lagunas formadas por la lluvia, creando paisajes únicos y cautivantes para la retina. Para recorrerlo a fondo y sin problemas, lo ideal es hacerlo con guías locales que conocen cada rincón del parque.
Cómo llegar a Lençóis Maranhenses
La manera más rápida y accesible para llegar a este impresionante destino es partiendo desde Barreirinhas. Desde allí, cada turista tiene que conducir hasta el río Preguiça y luego continuar el recorrido en barco. Otra alternativa es salir desde Atins, que ofrece un acceso más directo al corazón de las dunas y lagunas.
