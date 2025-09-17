La inteligencia artificial reveló cuáles son los sabores de helado más ricos del mundo
El helado despierta pasiones en cualquier rincón del planeta, pero algunos sabores logran destacarse por encima del resto. Ahora, la IA armó un ranking global.
El helado es uno de los postres más universales: acompaña tanto los días de calor como las sobremesas de invierno. Cada país tiene sus clásicos y sus innovaciones, pero a la hora de elegir, hay sabores que se repiten sin importar la cultura ni el continente.
La inteligencia artificial, basada en datos de consumo y encuestas gastronómicas internacionales, trazó un ranking de los gustos más pedidos a nivel global. El resultado muestra una mezcla entre lo tradicional y lo novedoso, con opciones que conquistan a chicos y grandes.
Este informe no solo destaca las preferencias más marcadas, sino que también refleja la influencia de la tradición y la globalización en la forma de disfrutar este postre. En un septiembre cargado de estrenos gastronómicos y nuevas tendencias, el helado también tiene su espacio protagónico.
La lista de la IA de los sabores de helado
El primer puesto no generó sorpresas: el chocolate sigue siendo el sabor más elegido del mundo. Su versatilidad lo hace irresistible en cualquiera de sus formas: amargo, con leche, suizo o combinado con frutos secos.
En segundo lugar aparece la vainilla, un clásico que parece simple, pero que es la base de innumerables combinaciones y postres. Su permanencia en el podio habla de la preferencia por los sabores tradicionales que nunca pasan de moda.
El tercer escalón es para la frutilla, que suma frescura y un toque liviano, especialmente buscado en climas cálidos. En países latinoamericanos, europeos y asiáticos se repite como uno de los más pedidos en verano.
Otros sabores destacados en el ranking son el dulce de leche, que además de ser un emblema argentino logró instalarse en varias partes del mundo; el pistacho, con su toque sofisticado y cada vez más popular en heladerías gourmet; y el cookies and cream, que conquistó al público joven gracias a su mezcla de texturas.
En la lista también se mantienen los clásicos como el limón, ideal para quienes buscan frescura, y el sambayón, que conserva un público fiel entre quienes disfrutan de sabores más intensos.
