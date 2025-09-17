 La inteligencia artificial reveló cuáles son los sabores de helado más ricos del mundo

En segundo lugar aparece la vainilla, un clásico que parece simple, pero que es la base de innumerables combinaciones y postres. Su permanencia en el podio habla de la preferencia por los sabores tradicionales que nunca pasan de moda.

El tercer escalón es para la frutilla, que suma frescura y un toque liviano, especialmente buscado en climas cálidos. En países latinoamericanos, europeos y asiáticos se repite como uno de los más pedidos en verano.

Otros sabores destacados en el ranking son el dulce de leche, que además de ser un emblema argentino logró instalarse en varias partes del mundo; el pistacho, con su toque sofisticado y cada vez más popular en heladerías gourmet; y el cookies and cream, que conquistó al público joven gracias a su mezcla de texturas.

En la lista también se mantienen los clásicos como el limón, ideal para quienes buscan frescura, y el sambayón, que conserva un público fiel entre quienes disfrutan de sabores más intensos.