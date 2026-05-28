La IA reveló qué es lo que más buscan en Google los usuarios

Cómo llegar y mapas

Otra tendencia muy fuerte son las búsquedas vinculadas a mapas, direcciones y transporte. Consultas como “cómo llegar”, “ruta más rápida” o “colectivos cerca” aparecen constantemente.

Google Maps y las aplicaciones de navegación se volvieron fundamentales para millones de usuarios.

Noticias y actualidad

Los acontecimientos importantes generan enormes picos de interés en internet. Elecciones, tragedias, fenómenos climáticos, partidos de fútbol o estrenos suelen posicionarse rápidamente entre las búsquedas más realizadas.

Durante eventos masivos como un Mundial, millones de personas buscan resultados, jugadores y horarios de partidos.

Música, series y celebridades

El mundo del entretenimiento ocupa un lugar central dentro de Google. Las búsquedas sobre artistas, películas, series y famosos se mantienen constantemente entre las más populares.

Los lanzamientos musicales, rumores de celebridades y tendencias virales suelen explotar especialmente gracias a las redes sociales.

Preguntas educativas y tutoriales

Google también funciona como una enorme herramienta de aprendizaje. Muchas personas realizan búsquedas para resolver problemas cotidianos o adquirir nuevos conocimientos.

Consultas como “cómo hacer pan casero”, “cómo invertir”, “cómo estudiar mejor” o “por qué ocurre un arcoíris” aparecen entre las más repetidas.

Inteligencia artificial y tecnología

En 2025 y 2026 crecieron muchísimo las búsquedas relacionadas con IA, tecnología y herramientas digitales.

Términos vinculados a inteligencia artificial generativa, aplicaciones inteligentes y automatización comenzaron a liderar rankings globales.

Compras y ofertas online

Las búsquedas sobre descuentos y promociones también ocupan un lugar importante, especialmente durante eventos comerciales como el Hot Sale.

En Argentina crecieron mucho las consultas sobre productos tecnológicos, skincare, ropa de invierno y electrodomésticos.

Celebridades argentinas

Dentro de las tendencias locales, la inteligencia artificial destacó el enorme interés por artistas argentinos como María Becerra, especialmente durante anuncios de recitales o preventas de entradas.

También aparecen frecuentemente figuras internacionales relacionadas con música y espectáculos.