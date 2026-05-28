Las carreras con más futuro para mayores de 35 años, según la inteligencia artificial

Las carreras recomendadas por la IA para mayores de 35

Entre las carreras que la inteligencia artificial considera con mayor salida laboral para mayores de 35 años aparecen varias opciones donde el factor humano sigue siendo clave y difícil de reemplazar por la automatización. Además, muchas de estas formaciones permiten una rápida inserción laboral y pueden estudiarse tanto en instituciones públicas como privadas. Las carreras destacadas por la inteligencia artificial son: