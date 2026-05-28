Las carreras con más futuro para mayores de 35 años, según la inteligencia artificial
La inteligencia artificial reveló cuáles son las carreras con más salida laboral para quienes buscan reinventarse profesionalmente después de los 35.
La inteligencia artificial reveló que cambiar de carrera después de los 35 ya no solo es posible, sino que en muchos casos se convirtió en una necesidad para quienes buscan mayor estabilidad laboral, mejores ingresos o un trabajo más alineado con sus intereses.
A esa edad, la experiencia acumulada aparece como una ventaja importante, aunque también suele crecer el desgaste de ciertos rubros y las ganas de reinventarse profesionalmente sin tener que arrancar desde cero.
Frente a este escenario, la inteligencia artificial analizó las tendencias actuales del mercado laboral y seleccionó distintas carreras y formaciones con buena salida laboral, especialmente orientadas a sectores donde el factor humano sigue siendo indispensable.
El informe destaca opciones en las que habilidades como la comunicación, la empatía, la creatividad y la adaptación continúan teniendo un rol central frente al avance de la automatización.
Las carreras recomendadas por la IA para mayores de 35
Entre las carreras que la inteligencia artificial considera con mayor salida laboral para mayores de 35 años aparecen varias opciones donde el factor humano sigue siendo clave y difícil de reemplazar por la automatización. Además, muchas de estas formaciones permiten una rápida inserción laboral y pueden estudiarse tanto en instituciones públicas como privadas. Las carreras destacadas por la inteligencia artificial son:
- Tecnicatura en prótesis y órtesis: combina conocimientos técnicos con atención personalizada y sensibilidad clínica. Es una de las áreas con alta demanda por la necesidad de adaptación y contacto directo con pacientes.
- Cuidados domiciliarios y geriatría: el envejecimiento de la población impulsa cada vez más esta salida laboral. La empatía, la paciencia y el acompañamiento humano resultan fundamentales en este tipo de trabajos.
- Higiene y seguridad laboral: es uno de los perfiles técnicos más buscados en empresas, obras, escuelas y fábricas. Permite combinar tareas administrativas con trabajo de campo y tiene demanda sostenida.
- Educación especial: requiere creatividad, comprensión y presencia constante para acompañar procesos personalizados de aprendizaje, algo que la tecnología todavía no puede reemplazar completamente.
- Mantenimiento industrial: aunque muchas industrias avanzaron en automatización, siguen necesitando personal capacitado para resolver fallas técnicas, calibrar equipos y enfrentar situaciones imprevistas.
Según el análisis realizado por la inteligencia artificial, todas estas carreras tienen en común la estabilidad laboral, la necesidad de habilidades humanas y la posibilidad de reinventarse profesionalmente sin arrancar desde cero.
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