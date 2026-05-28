Los 26 de Lionel Scaloni, según la inteligencia artificial: la lista de ChatGPT para el Mundial 2026
A horas de que el entrenador de la Selección Argentina confirme la nómina, minutouno.com le preguntó a la herramienta por su predicción.
El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, define este viernes la lista de 26 futbolistas que buscarán defender la corona en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, y así se develarán las dudas que se instalaron en las últimas horas.
Al respecto, minutouno.com viene jugando con las diferentes posibilidades desde hace varias semanas, y esta vez consultó a la inteligencia artficial.
"Si hoy tuviera que proyectar una lista de 26 jugadores para el Mundial 2026, pensando en el estilo de juego de Lionel Scaloni, la experiencia, el recambio generacional y el presente de cada futbolista, creo que esta podría ser una base muy probable de la Selección Argentina", avisó el ChatGPT antes de dar su predicción.
La lista de 26 de Lionel Scaloni para el Mundial 2026, según la inteligencia artificial
Arqueros (3)
- Emiliano Martínez
- Gerónimo Rulli
- Juan Musso
“Dibu” sigue siendo indiscutido. Rulli y Musso parecen correr adelante por experiencia europea y conocimiento del ciclo.
Defensores (9)
- Nahuel Molina
- Gonzalo Montiel
- Cristian Romero
- Lisandro Martínez
- Nicolás Otamendi
- Leonardo Balerdi
- Facundo Medina
- Nicolás Tagliafico
- Valentín Barco
Romero y Lisandro serían la zaga titular. Otamendi todavía puede llegar por liderazgo y experiencia. Barco aparece como una apuesta fuerte pensando en dinámica y proyección.
Mediocampistas (8)
- Rodrigo De Paul
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Exequiel Palacios
- Leandro Paredes
- Giovani Lo Celso
- Thiago Almada
- Alan Varela
El mediocampo parece el sector más consolidado. Varela podría meterse como relevo natural de Paredes y Almada ya parece totalmente integrado al grupo.
Delanteros (6)
- Lionel Messi
- Julián Álvarez
- Lautaro Martínez
- Alejandro Garnacho
- Nicolás González
- Franco Mastantuono
Messi seguramente llegará si físicamente está bien. Julián y Lautaro son una fija. Garnacho aporta desequilibrio y Mastantuono tiene perfil de “joya” que Scaloni suele llevar para potenciar dentro del grupo.
Los que podrían pelear hasta último momento
- Giuliano Simeone
- Matías Soulé
- Nicolás Paz
- Marcos Senesi
- Máximo Perrone
- Santiago Castro
- Claudio Echeverri
El equipo titular de la Selección Argentina, según ChatGPT
Emiliano Martínez;
Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico;
De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister;
Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
La gran incógnita será cuánto recambio joven incorpora Scaloni en 2026. Nombres como Mastantuono, Echeverri o Nico Paz pueden crecer muchísimo en el próximo año y medio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario