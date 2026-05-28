Los 26 de Lionel Scaloni, según la inteligencia artificial: la lista de ChatGPT para el Mundial 2026

La lista de 26 de Lionel Scaloni para el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

Arqueros (3)

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Juan Musso

“Dibu” sigue siendo indiscutido. Rulli y Musso parecen correr adelante por experiencia europea y conocimiento del ciclo.

Defensores (9)

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Nicolás Otamendi

Leonardo Balerdi

Facundo Medina

Nicolás Tagliafico

Valentín Barco

Romero y Lisandro serían la zaga titular. Otamendi todavía puede llegar por liderazgo y experiencia. Barco aparece como una apuesta fuerte pensando en dinámica y proyección.

Mediocampistas (8)

Rodrigo De Paul

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Exequiel Palacios

Leandro Paredes

Giovani Lo Celso

Thiago Almada

Alan Varela

El mediocampo parece el sector más consolidado. Varela podría meterse como relevo natural de Paredes y Almada ya parece totalmente integrado al grupo.

Delanteros (6)

Lionel Messi

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

Alejandro Garnacho

Nicolás González

Franco Mastantuono

Messi seguramente llegará si físicamente está bien. Julián y Lautaro son una fija. Garnacho aporta desequilibrio y Mastantuono tiene perfil de “joya” que Scaloni suele llevar para potenciar dentro del grupo.

Los que podrían pelear hasta último momento

Giuliano Simeone

Matías Soulé

Nicolás Paz

Marcos Senesi

Máximo Perrone

Santiago Castro

Claudio Echeverri

El equipo titular de la Selección Argentina, según ChatGPT

Emiliano Martínez;

Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico;

De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister;

Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La gran incógnita será cuánto recambio joven incorpora Scaloni en 2026. Nombres como Mastantuono, Echeverri o Nico Paz pueden crecer muchísimo en el próximo año y medio.