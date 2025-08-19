La NASA alertó a la Argentina por la "Anomalía Magnética del Atlántico Sur": qué es

Lo más llamativo es que esta anomalía no es estática. En las últimas décadas se ha expandido y desplazado hacia el noroeste, e incluso comenzó a dividirse en dos sectores distintos. Estos cambios complican las proyecciones a futuro, lo que mantiene en alerta a expertos y agencias espaciales que dependen de la estabilidad del campo magnético para la seguridad de sus satélites y misiones.