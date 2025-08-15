La NASA advirtió una anomalía espacial que expone a Argentina a graves consecuencias

La advertencia de la NASA sobre la anomalía espacial

La NASA ha identificado una región conocida como la Anomalía del Atlántico Sur, que afecta directamente a Argentina y países vecinos. En esta zona, el campo magnético terrestre es más débil, lo que reduce la capacidad de la Tierra para desviar partículas solares nocivas. Este debilitamiento puede provocar apagones en satélites, interferencias en señales GPS y daños en redes eléctricas.