La NASA advirtió una anomalía espacial que expone a Argentina a graves consecuencias
La agencia espacial alertó por el crecimiento de un fenómeno que afectará a gran parte del hemisferio sur.
La NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de EE. UU.) emitió una alerta mundial por un fenómeno geomagnético que podría afectar al hemisferio sur. La abolladura magnética podría comprometer el funcionamiento de satélites y sistemas de comunicación por el incremento de la radiación cósmica.
La AMAS (Anomalía Magnética del Atlántico Sur) podría permitir que las partículas solares y cósmicas penetren en la atmósfera. Además de Argentina, podría afectar otros países vecinos como Brasil, Bolivia y Paraguay.
La advertencia de la NASA sobre la anomalía espacial
La NASA ha identificado una región conocida como la Anomalía del Atlántico Sur, que afecta directamente a Argentina y países vecinos. En esta zona, el campo magnético terrestre es más débil, lo que reduce la capacidad de la Tierra para desviar partículas solares nocivas. Este debilitamiento puede provocar apagones en satélites, interferencias en señales GPS y daños en redes eléctricas.
Para nuestro país, esto implica un riesgo elevado de fallas en la infraestructura crítica, incluyendo la energía eléctrica y las telecomunicaciones.
Alerta de la NASA: las medidas para prevenir la anomalía
Las autoridades ya están estudiando medidas para fortalecer la resiliencia del país ante estos riesgos. Frente a esta alerta, el Gobierno argentino ha comenzado a coordinar con expertos internacionales planes para monitorear el campo magnético y anticipar posibles eventos adversos.
Además, esto promueve la educación y la conciencia pública sobre esta anomalía para que la población conozca los riesgos y las formas de protección personal. Instituciones científicas y tecnológicas trabajan en conjunto para desarrollar soluciones que permitan mitigar el impacto y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario