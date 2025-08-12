Historias de superación: el robot de la NASA que sigue en Marte después de 13 años

Un cambio crucial fue la incorporación de un algoritmo que disminuye la fricción en las ruedas, lo que prolonga su vida útil y reduce el desgaste en terrenos complicados. Gracias a estos avances, el rover ha perforado 36 agujeros en el suelo marciano, ampliando significativamente el volumen de datos enviados a la Tierra.

Estas innovaciones le permiten continuar explorando zonas cada vez más complejas del planeta rojo, manteniendo su papel como una de las misiones más exitosas en la historia de la exploración espacial.

Un pionero en la búsqueda de vida en Marte

Desde su llegada, este rover marciano ha logrado descubrimientos fundamentales: detección de moléculas orgánicas, presencia de metano en la atmósfera y evidencias de antiguas fuentes de agua. Estos hallazgos alimentan la hipótesis de que Marte pudo albergar vida en el pasado.

Forma parte de una línea de exploradores que comenzó con Sojourner en 1997 y continuó con Spirit, Opportunity y Perseverance, este último activo desde 2021. Su trayectoria demuestra que la tecnología espacial, cuando se combina con la dedicación de un equipo humano altamente capacitado, puede superar cualquier expectativa.