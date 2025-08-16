La versión de PlayStation 5 que conviene comprar a buen precio

Por último, la PS5 Pro esta pensada para jugadores exigentes, con gráficos más potentes, 2TB de almacenamiento y tecnología avanzada de escalado. Este modelo es el más caro y, por lo general, se utiliza durante competencias.

¿Qué conviene?

En nuestro país, la PS5 Slim Digital ofrece la mejor relación precio-rendimiento, aunque que la Slim con lectora y la Standard convienen a quienes usan juegos físicos.

Sin embargo, en caso de buscar una consola premium y de gran respuesta, la Pro es la mejor opción, ya que está enfocada para jugadores profesionales.