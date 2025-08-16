La versión de PlayStation 5 que conviene comprar a buen precio
Esta consola de Sony cuenta con cuatro modelos, aunque solo uno tiene una buena relación entre calidad y precio. Los detalles en la nota.
El mundo del gaming evolucionó durante los últimos años, y las consolas se convirtieron en el compañero ideal de cada usuario. PlayStation y Xbox ofrecen experiencias inmersivas que combinan gráficos de última generación, juegos exclusivos y conectividad en línea, permitiendo que cada jugador pase largas horas de juego ininterrumpido.
Entre estas opciones, la PlayStation 5 se destaca por su potencia y versatilidad. Disponible en cuatro modelos, esta consola de Sony ofrece desde juegos en 4K hasta compatibilidad con diferentes aplicaciones de renombre, como Netflix o Spotify. De esta manera, los individuos podrán vivir una experiencia atrapante con esta consola.
Diferencias entre las PS5
La PS5 Standard dispone de la unidad lectora de discos, ideal para quienes poseen juegos físicos o colecciones de PS4, mientras que su tamaño y consumo energético son mayores que otras versiones.
Por su parte, la PS5 Digital elimina la lectora, ofreciendo el mismo rendimiento interno, pero enfocada exclusivamente en juegos digitales. Si bien esta reduce su precio, limita la reventa o intercambio de títulos entre jugadores.
Además, la PS5 Slim, lanzada a fines de 2023, destaca por un diseño más compacto, mayor eficiencia energética y almacenamiento interno ampliado a 1TB, disponible en versiones con o sin lectora, pensada para quienes buscan comodidad.
Por último, la PS5 Pro esta pensada para jugadores exigentes, con gráficos más potentes, 2TB de almacenamiento y tecnología avanzada de escalado. Este modelo es el más caro y, por lo general, se utiliza durante competencias.
¿Qué conviene?
En nuestro país, la PS5 Slim Digital ofrece la mejor relación precio-rendimiento, aunque que la Slim con lectora y la Standard convienen a quienes usan juegos físicos.
Sin embargo, en caso de buscar una consola premium y de gran respuesta, la Pro es la mejor opción, ya que está enfocada para jugadores profesionales.
