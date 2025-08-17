Telekino en vivo: números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto
En minutouno.com los números de todos los sorteos del Telekino, que se juega todos los domingos con pozos espectaculares.
El sorteo 2389 del Telekino, del domingo 17 de agosto de 2025 otra vez con súper pozo, haciendo que este juego sea de lo más elegidos por los argentinos.
En minutouno.com podés seguir en vivo los sorteos de los domingos del Telekino, y de todos los juegos, como Loto Plus, Brinco y Quini 6.
Telekino: jugada del domingo 17 de agosto
- Tradicional: 01 - 02 - 03 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25
- ganadores con 15 aciertos: Vacante
- 26 ganadores con 14 aciertos: $351.167 cada uno.
- Próximo sorteo: Domingos 17.15
- Pozo estimado: premios millonarios, casas, viajes, autos.
Requino: números ganadores del 17 de agosto
Apenas finalizado el sorteo del Telekino, llega la jugada del Requino.
- Números: 01 - 05 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24
- 20 ganadores: $169.080 cada uno
