Brinco hoy en vivo: números ganadores del sorteo 1315 de hoy domingo 17 de agosto
En Minutouno.com todos los domingos en vivo el sorteo del Brinco Tradicional y del Brinco Junior. Luego llega el Quini 6.
El sorteo del Brinco 1315 del domingo 17 de agosto de 2025 tiene uno de los pozos más grandes del juego de Lotería de Santa Fe, luego de quedar vacantes las últimas jugadas.
En minutouno.com todos los sorteo del Brinco y el Brinco Junior, siempre los domingos a las 21 horas.
SORTEO DEL BRINCO DEL DOMINGO 17 DE AGOSTO
TRADICIONAL
- Nros: 09 11 17 18 25 30
- Vacante
BRINCO JUNIOR
- Nros: 00 04 23 25 30 37
- 4 ganadores con 5 aciertos: $6.250.000 cada uno
BRINCO: POZO ESTIMADO Y PRÓXIMO SORTEO
- Pozo estimado: millones de pesos
- Próximo sorteo: todos los domingos a las 21hs.
