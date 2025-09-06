Las 5 hamburguesas más originales de Burgermanía 2025

Instagram: @baoburgerok

Minis para compartir y degustar

Burgermanía 11

Gocha ofrece una experiencia distinta con sus White Castle Sliders, cuatro minipanes de sliders con medallones de 50 g cada uno, cebolla grillada, queso, pickles y mostaza. Se acompañan con papas gaseosa línea Pepsi o agua retornable.

Dirección: Calle 17 Número 1846 e/ 69 y 70, La Plata.

Instagram: @gochaburgers

Jugar con la idea del humo

Burgermanía 9

The Box Burger juega con los sabores y lo lleva al extremo con su Tasty Smoke, un blend de 120 g con cheddar, lechuga, tomate, cebolla picada y salsa Tasty Smoke, la cual marca la diferencia. servido en pan de papa, con papas fritas crocantes y bebida.

Dirección: Av. Edison 2876 y Rawson 2241 (Paseo Botánico), Mar del Plata.

Instagram: @theboxburgerculture

Con sabor gourmet

Burgermanía 8

Williamsburg destaca como uno de los nombres fuertes de la movida hamburguesera. Su propuesta American Doble combina doble medallón de carne, queso cheddar, tomate, lechuga, cebolla morada y pickles, coronados con una salsa especial que mezcla mostaza antigua y un sutil toque de aceite de trufa. Acompañada de papas y una lata de Pepsi, esta burger eleva lo clásico y se vuelve memorable.

Dirección: Av. Del Libertador 3883, Nuñez.

Instagram: @williamsburg_ba

Inspirada en el rock nacional

Burgermanía 7

Shivo’s apuesta por un guiño cultural con su Persiana Americana, que además de su atractivo nombre, sorprende con una guarnición distinta: papas noisette en lugar de fritas clásicas, un gesto sencillo pero suficiente para hacerla memorable. Doble carne, doble cheddar, ketchup, mostaza, cebolla cruda en brunoise y pickles. Se acompaña con gaseosa.

Dirección: Tinogasta 3239, Villa del Parque.

Instagram: @shivosburger

Estas cinco originales son el mejor ejemplo de cómo Burgermanía no solo rinde tributo al fast food, sino que también abre un espacio para la experimentación. Papas distintas, formatos poco convencionales y guiños culturales conviven con el espíritu clásico de la hamburguesa. El resultado es una edición diversa, que invita tanto a quienes buscan el sabor de siempre como a quienes disfrutan de las sorpresas en cada bocado.