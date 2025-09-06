Las 5 hamburguesas más originales de Burgermanía 2025
En esta edición, Burgermanía no solo homenajea al fast food: también da lugar a la sorpresa con combinaciones fuera de lo común. Tres días para los fanáticos de las hamburguesas.
La octava edición de Burgermanía (www.burgermaniafest.com.ar) ya está en marcha y lo hace con un lema claro: “Homenaje al fast food”. El evento reúne a más de 70 hamburgueserías de CABA, Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata e interior del país que, del 23 al 25 de septiembre, ofrecerán combos únicos. La propuesta incluye hamburguesa, papas y bebida a un valor de $12 000 y solo puede adquirirse mediante compra anticipada en Passline (www.passline.com/sitio/burgermania), donde cada participante elige sede y fecha para asegurarse lugar. Una dinámica que combina practicidad, organización y el atractivo de acceder a una burger pensada exclusivamente para esta edición.
Si bien la grilla está cargada de propuestas irresistibles, hay algunas que llaman la atención por su capacidad de salirse de lo habitual y sorprender con combinaciones o formatos inesperados.
Con aire de street food asiático
Bao Burger presenta Joyu, una hamburguesa servida en pan bao que aporta una textura suave, complementada con doble cheddar, pickles, pepino, cebolla, tomate en rodajas, lechuga y alioli doble. Se acompaña con papas y una gaseosa línea Pepsi.
Dirección: Bao Burger Vía Viva, Olazabal 1780, Belgrano; Bao Burger Mercat, Thames 747 Local 1, Villa Crespo.
Instagram: @baoburgerok
Minis para compartir y degustar
Gocha ofrece una experiencia distinta con sus White Castle Sliders, cuatro minipanes de sliders con medallones de 50 g cada uno, cebolla grillada, queso, pickles y mostaza. Se acompañan con papas gaseosa línea Pepsi o agua retornable.
Dirección: Calle 17 Número 1846 e/ 69 y 70, La Plata.
Instagram: @gochaburgers
Jugar con la idea del humo
The Box Burger juega con los sabores y lo lleva al extremo con su Tasty Smoke, un blend de 120 g con cheddar, lechuga, tomate, cebolla picada y salsa Tasty Smoke, la cual marca la diferencia. servido en pan de papa, con papas fritas crocantes y bebida.
Dirección: Av. Edison 2876 y Rawson 2241 (Paseo Botánico), Mar del Plata.
Instagram: @theboxburgerculture
Con sabor gourmet
Williamsburg destaca como uno de los nombres fuertes de la movida hamburguesera. Su propuesta American Doble combina doble medallón de carne, queso cheddar, tomate, lechuga, cebolla morada y pickles, coronados con una salsa especial que mezcla mostaza antigua y un sutil toque de aceite de trufa. Acompañada de papas y una lata de Pepsi, esta burger eleva lo clásico y se vuelve memorable.
Dirección: Av. Del Libertador 3883, Nuñez.
Instagram: @williamsburg_ba
Inspirada en el rock nacional
Shivo’s apuesta por un guiño cultural con su Persiana Americana, que además de su atractivo nombre, sorprende con una guarnición distinta: papas noisette en lugar de fritas clásicas, un gesto sencillo pero suficiente para hacerla memorable. Doble carne, doble cheddar, ketchup, mostaza, cebolla cruda en brunoise y pickles. Se acompaña con gaseosa.
Dirección: Tinogasta 3239, Villa del Parque.
Instagram: @shivosburger
Estas cinco originales son el mejor ejemplo de cómo Burgermanía no solo rinde tributo al fast food, sino que también abre un espacio para la experimentación. Papas distintas, formatos poco convencionales y guiños culturales conviven con el espíritu clásico de la hamburguesa. El resultado es una edición diversa, que invita tanto a quienes buscan el sabor de siempre como a quienes disfrutan de las sorpresas en cada bocado.
