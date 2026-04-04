ANSES: por qué los jubilados tienen que estar atentos al 10 de abril

Gracias a este adicional, los beneficiarios que reciben la jubilación mínima percibirán $450.319 en abril. Aunque el monto del bono no se actualiza desde 2024, continúa siendo clave para aliviar la pérdida de poder adquisitivo.

Cuándo cobran los jubilados de la mínima

El inicio del pago para los jubilados que cobran hasta el haber mínimo será el viernes 10 de abril, siguiendo un orden establecido según el último número del DNI.