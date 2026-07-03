Las palabras no recomendadas para una primera cita según la inteligencia artificial
Existen ciertos comentarios que pueden convertirse en una "red flag" desde el comienzo, ya sea porque transmiten inseguridad, pesimismo o la sensación de que todavía hay asuntos del pasado sin resolver.
La primera cita suele estar marcada por los nervios, las expectativas y las ganas de generar una buena impresión. En ese contexto, cada palabra puede influir en cómo avanza la conversación. Por eso, la inteligencia artificial analizó cuáles son las expresiones que conviene evitar durante un primer encuentro para no generar incomodidad o una mala imagen.
Los consejos de la IA para una primera cita
Uno de los principales errores que señala la inteligencia artificial es utilizar frases que reflejen desesperación por encontrar pareja. Expresiones como "necesito conocer a alguien cuanto antes" o "me voy a quedar solo para siempre" pueden transmitir dependencia emocional o ansiedad, algo que suele generar una impresión negativa durante un primer encuentro.
La IA también recomienda evitar conversaciones excesivamente pesimistas. Comentarios como "odio mi trabajo", "todo me sale mal" o "nunca tengo suerte" pueden cargar el ambiente de negatividad y hacer que la otra persona sienta que debe levantar el ánimo de la cita. En cambio, aconseja enfocarse en intereses personales, proyectos o experiencias positivas.
Otro de los temas que conviene dejar para más adelante son las exparejas. Mencionar frases como "mi ex hacía lo mismo" o "solía venir acá con mi ex" suele interpretarse como una señal de que esa relación todavía no quedó completamente atrás, lo que puede despertar dudas o incomodidad.
La inteligencia artificial también desaconseja presumir sobre dinero, bienes materiales o nivel económico. Hablar constantemente del sueldo, de un auto de lujo o de objetos costosos puede dar una imagen superficial y alejar la posibilidad de generar una conexión genuina.
Por último, la IA considera que las insinuaciones sexuales o los comentarios demasiado íntimos durante una primera cita tampoco suelen ser bien recibidos. Antes de que exista confianza entre ambas personas, este tipo de conversaciones puede interpretarse como una falta de respeto o de sensibilidad.
Si bien no existen reglas universales para que una primera cita sea exitosa, la inteligencia artificial coincide en que la naturalidad, la escucha, el respeto y una conversación equilibrada siguen siendo los mejores aliados para generar una buena primera impresión.
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