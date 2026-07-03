Las palabras no recomendadas para una primera cita según la inteligencia artificial

Por último, la IA considera que las insinuaciones sexuales o los comentarios demasiado íntimos durante una primera cita tampoco suelen ser bien recibidos. Antes de que exista confianza entre ambas personas, este tipo de conversaciones puede interpretarse como una falta de respeto o de sensibilidad.

Si bien no existen reglas universales para que una primera cita sea exitosa, la inteligencia artificial coincide en que la naturalidad, la escucha, el respeto y una conversación equilibrada siguen siendo los mejores aliados para generar una buena primera impresión.