Entre Ríos: empleado municipal faltó a su trabajo 50 veces de manera injustificada y lo echaron

Con el sumario correspondiente, y las pruebas reunidas por los investigadores, el Departamento Ejecutivo resolvió aplicarle la sanción de "cesantía", prevista en la Ordenanza de Escalafón Municipal N° 11.275/49.

Los medios entrerrianos confirmaron que el caso Gutiérrez fue la gota que rebalsó el vaso, ya que anteriormente se habían detectado casos similares.

Desde la gestión municipal remarcaron que la decisión forma parte de un conjunto de acciones orientadas a fortalecer los controles internos, garantizar el uso responsable de los recursos públicos y asegurar que cada empleado cumpla efectivamente con las tareas por las que percibe una remuneración financiada por los contribuyentes. Las autoridades subrayaron que no habrá tolerancia ante situaciones que impliquen un incumplimiento de las obligaciones de los agentes o un perjuicio para los vecinos que sostienen el funcionamiento del Estado con el pago de sus impuestos.