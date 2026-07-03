Brutal crimen narco en Villa Dorrego: mataron a una chica de 14 años e hirieron a su abuela

Según reprodujeron fuentes policiales, los ocupantes de una camioneta blanca habían llegado al lugar segundos antes con el objetivo de asesinar a un hombre que caminaba por el barrio. En medio de la balacera, los disparos alcanzaron a la adolescente y a su abuela.

La investigación del caso quedó en manos del fiscal Claudio Fornaro, de la UFI de Homicidios de La Matanza, quien de inmediato se trasladó a Villa Dorrego y ordenó una ola de más de 15 allanamientos.

Durante el procedimiento, efectivos de la Policía Bonaerense encontraron la camioneta que había sido utilizada por los sicarios. Así se descubrió que el blanco de los disparos sería un hombre apodado “Neko”. Para la Justicia, el móvil del tiroteo fue un conflicto por la venta de drogas en el territorio, según informó Infobae.

Por estas horas, “Neko” es intensamente buscado por la policía luego de escapar de la zona. Para el fiscal Fornaro, el hombre es sospechoso y fue señalado como uno de los posibles responsables del crimen.