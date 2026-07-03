Brutal crimen narco en Villa Dorrego: mataron a una chica de 14 años e hirieron a su abuela
Las víctimas quedaron en el medio de un tiroteo entre bandas. Ocurrió a plena luz del día en Virrey del Pino.
Una adolescente de 14 años fue asesinada y su abuela resultó herida cuando quedaron en medio de un tiroteo provocado por bandas narco en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza. Todo ocurrió a plena luz del día y quedó filmado.
El brutal crimen tuvo lugar el jueves por la tarde en la esquina de las calles Juan M. Cabot y Atalaya, cuando la víctima fatal, identificada como Candela Urquiza, fue baleada en la cabeza mientras caminaba junto a abuela, Blanca, de 50 años, quien recibió un tiro en la espalda.
Tras el ataque, las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Simplemente Evita por un familiar. Sin embargo, los médicos constataron que la adolescente había ingresado sin signos vitales luego de recibir un disparo en el cráneo.
Su abuela, quien resultó gravemente herida, permanece internada y fue sometida a una intervención quirúrgica, de acuerdo con lo informado por el parte oficial.
Guerra narco, tiroteo y asesinato en La Matanza
Efectivos de la Comisaría 4° de Villa Dorrego de la Policía Bonaerense tomaron conocimiento del hecho recién cuando las víctimas ingresaron al hospital. Fue el hijo de la mujer y tío de la adolescente quien declaró que ambas habían quedado en medio de un tiroteo mientras se encontraban frente a su vivienda.
Según reprodujeron fuentes policiales, los ocupantes de una camioneta blanca habían llegado al lugar segundos antes con el objetivo de asesinar a un hombre que caminaba por el barrio. En medio de la balacera, los disparos alcanzaron a la adolescente y a su abuela.
La investigación del caso quedó en manos del fiscal Claudio Fornaro, de la UFI de Homicidios de La Matanza, quien de inmediato se trasladó a Villa Dorrego y ordenó una ola de más de 15 allanamientos.
Durante el procedimiento, efectivos de la Policía Bonaerense encontraron la camioneta que había sido utilizada por los sicarios. Así se descubrió que el blanco de los disparos sería un hombre apodado “Neko”. Para la Justicia, el móvil del tiroteo fue un conflicto por la venta de drogas en el territorio, según informó Infobae.
Por estas horas, “Neko” es intensamente buscado por la policía luego de escapar de la zona. Para el fiscal Fornaro, el hombre es sospechoso y fue señalado como uno de los posibles responsables del crimen.
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