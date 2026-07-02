Compra fácil con Google: las nuevas funciones de la app de Gemini para usuarios
Google actualizó la app de Gemini con inteligencia artificial para revolucionar tus compras en línea. Descubrí cómo buscar y comparar productos fácilmente.
El equipo de Google presentó una novedosa actualización para facilitar el consumo digital. A través de la app de Gemini, los usuarios ahora pueden encontrar sugerencias personalizadas, comparar precios y buscar el regalo perfecto sin tener que navegar por interminables pestañas de internet, todo desde una misma ventana interactiva.
La inteligencia artificial optimiza tus búsquedas diarias
Encontrar el artículo ideal muchas veces resulta ser una tarea compleja al saltar constantemente entre diferentes sitios web. Por este motivo, se habilitó la posibilidad de utilizar las funciones de Shopping directamente desde el chat. Al describir el requerimiento como si se charlara con un amigo, la plataforma ofrece opciones de forma inmediata y ordenada.
Las respuestas se adaptan a la necesidad particular de cada consulta, brindando distintas herramientas funcionales:
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Inspiración visual: Al buscar ideas de regalos generales bajo un presupuesto determinado, se despliega un práctico carrusel con imágenes atractivas.
Tablas comparativas: Si la decisión está dividida entre múltiples opciones, el sistema genera automáticamente un cuadro para analizar de lado a lado características específicas como dimensiones y pesos.
Detalles comerciales: El resumen entrega datos organizados y precisos que incluyen precios, reseñas de otros usuarios, lugares de venta e información de inventario.
El motor detrás de Google y su Gráfico de Compras
Esta renovada experiencia tecnológica está impulsada por el inmenso Gráfico de Compras. Se trata de un ecosistema que agrupa más de 50 mil millones de listados de productos, con el gran diferencial de que dos mil millones de ellos sufren una actualización cada hora.
Al combinar los modelos lingüísticos con esta base de datos masiva, el consumidor puede confiar en que la información entregada está completamente vigente, accediendo a una selección comercial inigualable que le permitirá ahorrar tanto tiempo como dinero en sus decisiones.
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