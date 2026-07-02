Compra fácil con Google: las nuevas funciones de la app de Gemini para usuarios

La inteligencia artificial optimiza tus búsquedas diarias

Encontrar el artículo ideal muchas veces resulta ser una tarea compleja al saltar constantemente entre diferentes sitios web. Por este motivo, se habilitó la posibilidad de utilizar las funciones de Shopping directamente desde el chat. Al describir el requerimiento como si se charlara con un amigo, la plataforma ofrece opciones de forma inmediata y ordenada.