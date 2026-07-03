"No te rindas": el grito de la mamá de Lucas Gámez tras entrar al edificio donde lo buscan
Blanca Martínez brindó detalles sobre los avances de la búsqueda en Venezuela y aseguró que su hijo "está vivo".
Lucas Gámez, el nene argentino de ocho años, es intensamente buscado desde el miércoles luego de que el edificio donde se hospedaba en La Guaira se derrumbara tras los terremotos que azotaron a Venezuela. Mientras equipos de rescate trabajan entre los escombros, su madre, Blanca Martínez, aseguró que tiene la esperanza intacta.
Aquel 24 de junio, Blanca sintió el temblor y corrió hacia la zona donde se encontraba su hijo. Al llegar, encontró el edificio completamente derrumbado.
Desde esa tarde permanece en el lugar junto a Marcos Gámez, el padre del menor. "Dormimos en el auto o en una colchoneta que me dieron los vecinos, en el piso. Me traje ropa y cuando puedo me baño en la playa", detalló Martínez ayer en diálogo con C5N.
La mamá de Lucas Gámez entró al edificio donde lo buscan
Blanca reveló que el miércoles de esta semana logró ingresar al edificio en medio de los escombros y le dejó un mensaje a su hijo: "Pedí entrar porque necesitaba que él me escuchara. Entré abajo con casco y empecé a gritar 'estoy aquí, no te rindas, estamos acá con papá'", contó.
Mientras esperan novedades, los padres colaboran con la logística del operativo y acompañan a otras familias afectadas por el derrumbe. Blanca contó que todos los días mantiene una actitud positiva y busca transmitirle fuerzas a su hijo.
“Oramos, mantenemos la mente positiva. Cada tanto me acerco y le hablo, le digo que aquí estamos y lo vamos a sacar a él y a mi tía”, expresó.
Cómo sigue la búsqueda de Lucas Gámez en Venezuela
A partir del miércoles, el rescate quedó a cargo de un equipo argentino conformado por militares, bomberos bonaerenses, efectivos de la Policía Federal y miembros del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR).
En las últimas horas, los brigadistas trabajaban para retirar dos losas y perforar la estructura con el objetivo de introducir una sonda infrarroja, facilitada por Estados Unidos, que permita obtener un mapeo más preciso del sector donde creen que podría encontrarse el niño.
"Anoche me quedé tomando mate con los rescatistas argentinos. Trajeron alfajores y una bandera para que Lucas firme cuando salga", contó Blanca. Durante la noche, todos compartieron mate, alfajores y momentos de oración, además de recibir rosarios, biblias y mensajes de apoyo de personas que se acercaron al lugar.
“Sé que pasaron muchos días, pero el corazón de una madre sabe todo y me dicta que está vivo. Lucas siempre fue un niño que tiene algo”, sostuvo.
Asimismo, reveló algunos avances de la búsqueda del niño: "Se lo buscó en dos puntos del edificio, en el departamento donde estaba con mis tíos no está. Tampoco esté en los pisos más abajo, así que la teoría que tienen los rescatistas argentinos es que se formó un triángulo abajo".
"Por la forma en que cayó el edificio, podría haber generado una cámara de aire donde estarían Lucas y más personas", afirmó y agregó que "se derrumbó todo muy concreto así que están rompiendo capas por capas".
"Mi presentimiento dice que está vivo. Es un niño muy pillo y siento que se las está ingeniando", completó.
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