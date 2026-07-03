Robo y asesinato en Ezpeleta: quiso proteger a su hija, reconoció a uno de los ladrones y la mataron
La víctima, de 44 años, recibió un disparo cuando forcejeaba con una banda de delincuentes que había entrado a su casa en plena madrugada.
Una mujer de 44 años fue asesinada de un disparo frente a su hija durante un brutal robo en su casa de la localidad de Ezpeleta, partido de Quilmes. Tras el crimen, los delincuentes arrastraron a la víctima hasta la vereda y escaparon con una bicicleta y dos celulares.
El sangriento episodio se registró el miércoles dentro de una casa ubicada sobre la calle Baradero al 4500, donde la víctima, identificada como Zoraida Angélica Suárez Medrano y madre de seis hijos, vivía junto a su familia.
En plena madrugada, una banda de al menos cuatro delincuentes ingresó a la propiedad por la puerta principal y sorprendió a la víctima y a una de sus hijas. Los asaltantes estaban vestidos de negro, con insignias policiales y al momento de entrar gritaron: “Esto es un allanamiento”.
Cuando Zoraida notó la presencia de los delincuentes, se resistió e intentó proteger a su hija más chica, Luana, a quien habían tomado como rehén, apuntándole con un arma.
Robo y asesinato en Quilmes: “La mataron porque reconoció a uno de los ladrones”
“Del impulso, de la desesperación, ella salió corriendo al hall, quería ir al patio, pero la agarraron de los pelos y se la llevaron con un fierro en la cabeza. Le decían ‘dame la plata o te la mato’. Mi mamá se le tiró como loca, reacción de toda madre”, contó ayer Antonella, otra de sus hijas.
En medio del forcejeo con el delincuente, la mujer recibió un disparo mortal. “La agarró del cuello y le dijo ‘hasta acá llegó’ y la mató”, contó la joven. El proyectil le impactó directamente en la axila izquierda, provocándole una grave herida interna.
Luego del disparo, los desalmados agarraron a Zoraida y la llevaron a rastas hasta la entrada de la vivienda. “Se llevaron a mi mamá, me la arrastraron hasta afuera y la tiraron como a un perro”, reconstruyó Antonella.
Según la joven, todo ocurrió porque su madre habría identificado a uno de los asaltantes: “Mi mamá reconoció a uno, por eso la mató, era alguien conocido”, aseguró. Tras el hecho, escaparon con dos teléfonos celulares y una bicicleta. “Yo pido Justicia, que se resuelva esto. Dejaron a mi familia hecha pedazos”, expresó en diálogo con TN.
Cuando efectivos del Comando de Patrullas de Quilmes llegaron al lugar, encontraron a la mujer gravemente herida. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Z.G.A. Dr. Isidoro Iriarte, pero no logró sobrevivir debido a la gravedad de la herida.
Según relató la hija mayor de la víctima, a su madre “le pegaron con una escopeta, perdió mucha sangre y llegó casi muerta al hospital”.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 4 del Departamento Judicial de Quilmes, que caratuló el expediente como homicidio en ocasión de robo. Hasta el momento, los delincuentes permanecen prófugos.
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