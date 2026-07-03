Robo y asesinato en Ezpeleta: quiso proteger a su hija, reconoció a uno de los ladrones y la mataron

En medio del forcejeo con el delincuente, la mujer recibió un disparo mortal. “La agarró del cuello y le dijo ‘hasta acá llegó’ y la mató”, contó la joven. El proyectil le impactó directamente en la axila izquierda, provocándole una grave herida interna.

Luego del disparo, los desalmados agarraron a Zoraida y la llevaron a rastas hasta la entrada de la vivienda. “Se llevaron a mi mamá, me la arrastraron hasta afuera y la tiraron como a un perro”, reconstruyó Antonella.

La víctima fue trasladada al Hospital Z.G.A. Dr. Isidoro Iriarte

Según la joven, todo ocurrió porque su madre habría identificado a uno de los asaltantes: “Mi mamá reconoció a uno, por eso la mató, era alguien conocido”, aseguró. Tras el hecho, escaparon con dos teléfonos celulares y una bicicleta. “Yo pido Justicia, que se resuelva esto. Dejaron a mi familia hecha pedazos”, expresó en diálogo con TN.

Cuando efectivos del Comando de Patrullas de Quilmes llegaron al lugar, encontraron a la mujer gravemente herida. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Z.G.A. Dr. Isidoro Iriarte, pero no logró sobrevivir debido a la gravedad de la herida.

Según relató la hija mayor de la víctima, a su madre “le pegaron con una escopeta, perdió mucha sangre y llegó casi muerta al hospital”.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 4 del Departamento Judicial de Quilmes, que caratuló el expediente como homicidio en ocasión de robo. Hasta el momento, los delincuentes permanecen prófugos.