Los colores que marcarán a cada signo en 2026: qué elegir para activar buena energía
Llega un nuevo año, y la tonalidad de la prenda interior será clave para cada signo en el nuevo ciclo y qué tipo de fuerza, emoción o impulso ayudará a potenciar sus planes.
Cada fin de año trae sus rituales, pero uno de los más clásicos —y divertidos— es elegir el color de la ropa interior para atraer la energía ideal en el año que comienza. Según la astrología, cada signo tiene una vibración distinta para 2026, y por eso te contamos que te corresponde para potenciar tus deseos, metas y bienestar.
El color perfecto para vos según tu signo y qué energía activa.
Aries — Rosa:
El 2026 te invita a construir vínculos más suaves, genuinos y estables.
El rosa te ayuda a bajar revoluciones, elegir con calma y conectar con personas que realmente te suman. Ideal para equilibrar tu fuego ariano y atraer relaciones más nutritivas.
Tauro — Amarillo:
Este año te pide abrir caminos profesionales, mover dinero y salir de la comodidad.
El amarillo atrae oportunidades, claridad mental y prosperidad práctica: exactamente la energía que Tauro necesita para avanzar sin miedo y dar pasos más ambiciosos.
Géminis — Blanco:
El nuevo año te impulsa a limpiar energía, soltar ruido mental y empezar ciclos más simples y honestos.
El blanco atrae paz, claridad y reinicios auténticos: perfecto para enfocarte sin dispersarte y ordenar tus prioridades.
Cáncer — Verde:
Cáncer necesita sanar heridas viejas, fortalecer su seguridad emocional y confiar más en su intuición durante 2026.
El verde aporta equilibrio, calma y crecimiento interno, ayudándote a abrir espacios más sanos y a mantenerte centrada.
Leo — Dorado:
El 2026 te empuja a brillar sin miedo, mostrar tus proyectos y reclamar tu lugar.
El dorado atrae reconocimiento, éxito y expansión personal. Es el color perfecto para que Leo recupere protagonismo y potencie todo su magnetismo natural.
Virgo — Azul:
El año te pide serenidad mental, paciencia con vos mismx y una comunicación más compasiva.
El azul trae claridad, orden interno y decisiones tranquilas. Virgo encuentra en este tono la armonía perfecta para bajar la autoexigencia y organizar su mundo emocional.
Libra — Rosa Fucsia:
Necesitás recuperar tu poder personal y poner límites desde el amor propio.
El fucsia magnifica seguridad, magnetismo y autoestima. Ideal para que Libra retome su eje, deje de complacer de más y priorice su bienestar emocional.
Escorpio — Rojo:
El rojo impulsa a encarar desafíos con fuerza renovada. Este tono lo acompaña a tomar decisiones rápidas, activar proyectos y recuperar su naturaleza competitiva.
Sagitario — Naranja:
Toca reconectar con tu creatividad, tu juego interno y tus ganas de explorar.
El naranja atrae motivación, alegría y aventuras nuevas. Sagitario activa su optimismo natural y abre caminos inesperados que lo entusiasman.
Capricornio — Plateado:
Este nuevo año, 2026 te pide flexibilidad mental y renovación de metas.
El plateado trae claridad estratégica, intuición y caminos inesperados que sí funcionan. Perfecto para que Capricornio salga del modo automático y elija rutas más inteligentes y alineadas con su verdadero deseo.
Acuario — Violeta:
Este signo necesita profundizar, sanar lo emocional y abrirte a conexiones reales.
El violeta atrae espiritualidad, transformación y entendimiento profundo. Ideal para que Acuario se alinee con procesos internos que viene postergando.
Piscis — Café:
Es momento de materializar esos sueños que se postergan desde hace tiempo. El café simboliza estabilidad y la fuerza para bajar a tierra proyectos que finalmente encuentran forma.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario