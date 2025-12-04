Paro de colectivos: la UTA amenaza con una nueva medida de fuerza
Desde el sindicato argumentan que los trabajadores no han percibido la totalidad de sus sueldos ni los aguinaldos, por lo que convocaron a una protesta.
La amenaza de un paro de colectivos por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantiene en vilo el transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco de una nueva protesta por un conflicto salarial.
El sindicato convocó a la medida de fuerza para este viernes, argumentando que los trabajadores no han percibido la totalidad de sus sueldos ni los aguinaldos.
El conflicto se agudizó luego de que las empresas del sector plantearan la posibilidad de pagar los haberes de noviembre en dos cuotas y el aguinaldo en seis, responsabilizando al Gobierno por la falta de un acuerdo que garantice los pagos completos.
A pocas horas del potencial cese de actividades, la Secretaría de Transporte del Gobierno se desligó del conflicto. Fuentes oficiales afirmaron a Ámbito que la Nación cumplió con el giro de los subsidios necesarios "en tiempo y forma", y que la obligación de pago es exclusiva de las compañías. "Es responsabilidad del empleador, o sea de las empresas de colectivo que son empresas privadas", indicaron.
El Gobierno fue más allá, calificando el reclamo de la UTA de "inequívoco y político, producto de una interna sindical".
La UTA reaccionó con sorpresa ante esta acusación, negando cualquier motivación política o interna y concentrando el reclamo en el aspecto salarial: "Lo nuestro es únicamente salarial. Si se paga el salario en tiempo y forma, no va a haber ningún tipo de medidas de fuerza", reiteraron, asegurando que el paro se levantará inmediatamente tras la transferencia de haberes.
El Gobierno reforzó su postura de desvinculación, argumentando que no tiene la competencia para gestionar los haberes de empresas privadas y que, además, ya se publicó una nueva estructura de costos que garantiza mayores compensaciones para el sistema.
La administración actual defendió la reestructuración del transporte, indicando que se ha reducido la dependencia estatal de las empresas. La relación entre tarifa y subsidio pasó de ser 8% cubierta por tarifa a un 36%, lo que otorga a las empresas "menor dependencia del estado para el flujo de fondos".
No obstante, para la UTA, la única certeza es que "los trabajadores no han percibido los salarios todavía".
