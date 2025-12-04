Paro de colectivos: la UTA amenaza con una nueva medida de fuerza

La UTA reaccionó con sorpresa ante esta acusación, negando cualquier motivación política o interna y concentrando el reclamo en el aspecto salarial: "Lo nuestro es únicamente salarial. Si se paga el salario en tiempo y forma, no va a haber ningún tipo de medidas de fuerza", reiteraron, asegurando que el paro se levantará inmediatamente tras la transferencia de haberes.

El Gobierno reforzó su postura de desvinculación, argumentando que no tiene la competencia para gestionar los haberes de empresas privadas y que, además, ya se publicó una nueva estructura de costos que garantiza mayores compensaciones para el sistema.

La administración actual defendió la reestructuración del transporte, indicando que se ha reducido la dependencia estatal de las empresas. La relación entre tarifa y subsidio pasó de ser 8% cubierta por tarifa a un 36%, lo que otorga a las empresas "menor dependencia del estado para el flujo de fondos".

No obstante, para la UTA, la única certeza es que "los trabajadores no han percibido los salarios todavía".